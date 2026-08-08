Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 8-8

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 tại Thái Lan trong ngày hôm nay và tất cả hướng đến tìm chiến thắng cho mình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan vào ngày 8-8. Ảnh: SAVA

Ngày 8-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 của giải tại Chiangmai (Thái Lan). Đối thủ của chúng ta sẽ là đội Philippines.

Sau trận thua trước đội Indonesia tại ngày đầu tiên, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang tập trung lấy lại tinh thần để giành kết quả tốt nhất. Người hâm mộ cũng tin tưởng các cô gái Việt Nam sẽ có được kết quả tốt trước đối thủ Philippines. Để tiến tới vị trí tốt nhất chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không được phép mất điểm ở cuộc đấu này.

Hiện tại, toàn đội vẫn có được sự tập trung cao nhất. Chắc chắn HLV Ngọc Hoa sẽ đưa ra đội hình thi đấu gồm những gương mặt tốt nhất để giành chiến thắng trước Philippines. Trong chặng thứ nhất đã diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng đội Philippines. Vì vậy, các cầu thủ của Việt Nam hiểu rõ lối chơi của đối phương và có các phương án chiến thuật phù hợp. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 13 giờ.

Cùng ngày, đội chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Indonesia. Trong trận khai màn của giải, các tay đập chủ nhà đã vượt qua Philippines với thắng lợi dễ dàng 3-0. Do vậy, tất cả hiểu rằng, với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội nữ Thái Lan sẽ không gặp khó trước Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30.

Lịch thi đấu ngày 8-8:

13h00: Việt Nam – Philippines

16h30: Thái Lan – Indonesia

MINH CHIẾN