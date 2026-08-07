Hai chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Phạm Quỳnh Hương chắc suất tham dự giải vô địch châu Á 2026

2 tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là những cầu thủ chủ lực gần như chắc chắn có suất chính thức góp mặt giải vô địch châu Á 2026.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang là gương mặt nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Phạm Quỳnh Hương là 2 tuyển thủ được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định là gương mặt chủ lực. Gần như chắc chắn, họ được trao suất chính thức tham dự giải vô địch châu Á 2026 đồng thời được tính toán chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 20.

Phạm Quỳnh Hương và Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu tại chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan. Quỳnh Hương được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ tháng 7. Tuy nhiên, cô mới trở lại hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và sang Thái Lan thi đấu sau khi hoàn thành tranh tài giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 tại Ninh Bình.

Dự kiến ban đầu, đơn vị chủ quản Binh chủng Thông tin chuẩn bị Quỳnh Hương tiếp tục tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ diễn ra ở Hà Tĩnh từ ngày 8-8 tới 23-8. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng Quỳnh Hương được tập luyện và làm nhiệm vụ quốc gia trong sự chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026. Vì vậy, chủ công trẻ này không góp mặt giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy giữ ổn định phong độ khi thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ đầu năm tới nay. Đội trưởng chủ công này hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình tập huấn của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Thanh Thúy bước vào tuổi 29). Tay đập này là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này.

Phạm Quỳnh Hương đang tiến bộ chuyên môn trong những năm gần đây. Ảnh: FIVB

Như vậy, Phạm Quỳnh Hương đứng trước cơ hội lần đầu dự giải vô địch châu Á trong vai trò tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cầu thủ từng tham dự giải vô địch U20 châu Á năm 2024 và giải vô địch U21 châu Á năm 2025. Quỳnh Hương thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 cũng là lần đầu dự 1 giải chính thức ở vai trò tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm nay, Phạm Quỳnh Hương bước vào tuổi 18.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 21-8 tới 30-8. Mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ với Ban tổ chức. Theo quy định của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, các đội bóng phải đăng ký danh sách tới Ban tổ chức vào hạn cuối là 30 ngày trước khi giải khởi tranh.

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào Bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq. Bảng B có Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia.

MINH CHIẾN