Để thua đối thủ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 4 tại chặng 2 SEA V.Cup 2026

Không có bất ngờ xảy ra tại trận đấu cuối của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 và chúng ta đã thua trận trước chủ nhà Thái Lan.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã nỗ lực thi đấu nhưng không có chiến thắng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 với kết quả khó quên nhất khi để thua cả 3 trận và đứng hạng 4 chung cuộc.

Chiều tối ngày 9-8 tại Chiangmai (Thái Lan), thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập trung ra sân thi đấu để tìm cơ hội có điểm số trước đội thủ nhà Thái Lan.

Trong trận đấu cuối cùng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tin tưởng vào đội hình có thiên hướng tấn công với các gương mặt Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo và Trần Thị Bích Thủy. Trong đó, cầu thủ Võ Thị Kim Hoa đảm trách vai trò là chuyền hai chính trên sân. Ở trận này, đội trưởng Thanh Thúy được giao vị trí đối chuyền thay vì thi đấu chủ công sở trường.

Chúng ta đã nhập cuộc tại ván thứ nhất với sự tự tin nhất. Các đường chuyền phối hợp từ Kim Thoa đưa bóng tới vị trí thuận lợi để 2 mũi đánh Thanh Thúy và Quỳnh Hương đập bóng tấn công. Dù vậy, hàng chắn của đội nữ chủ nhà Thái Lan nắm bắt được ý đồ đó do vậy bố trí phòng thủ chắc chắn và hạn chế tối đa các quả đập của cầu thủ Việt Nam. Trong ván này, chúng ta thua 20/25.

Ván thứ 2 tưởng như sẽ giúp cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn sau khi được rút kinh nghiệm, tuy nhiên, các tay đập của HLV Ngọc Hoa đã xuống tinh thần bất ngờ. Đồng thời, khả năng phòng thủ bước 1 cùng hàng chắn sát lưới thường xuyên mắc lỗi. Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thua chóng váng 10/25. Ván thứ ba, tình thế không thay đổi, một lần nữa cầu thủ Việt Nam để thua 15/25.

Thua chung cuộc 0-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có được chiến thắng tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Chúng ta đã đứng hạng 4 chung cuộc với kết quả này.

Bích Thủy đã có danh hiệu cá nhân tại Thái Lan. Ảnh: SAVA Kết thúc chặng 2 Giải SEA V.Cup 2026, cầu thủ Trần Thị Bích Thủy nhận danh hiệu cá nhân Cầu thủ phụ công xuất sắc nhất. Kết thúc chặng 2 SEA V.Cup 2026, đội Thái Lan giành vị trí số 1, hạng nhì là Philippines và hạng 3 là Indonesia.

MINH CHIẾN