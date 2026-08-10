Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn tập huấn 14 cầu thủ chuẩn bị ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sàng lọc lực lượng để rút gọn danh sách còn tập huấn 14 cầu thủ tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn 14 cầu thủ chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: VFV

Hôm nay 10-8, các cầu thủ tham dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 trở về nước và tiêp tục tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trong thời điểm này, Ban huấn luyện quyết định rút gọn danh sách còn tập huấn 14 cầu thủ hướng tới 2 nhiệm vụ trọng tâm còn lại là giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

Tới lúc này, danh sách rút gọn lực lượng cầu thủ tập huấn ở đội hình 14 người đã được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đề xuất tới Cục TDTT Việt Nam. Cũng trong danh sách, Ban huấn luyện sẽ còn 3 người tham gia công tác chuyên môn.

Trước khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026, Ban huấn luyện đã sớm kết thúc tập huấn 5 cầu thủ gồm Bùi Hồng Nhung, Lại Thị Khánh Huyền, Đỗ Lại Yến Nhi, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Võ Thị Thảo Nguyên.

Trong quá trình tập huấn giai đoạn đầu tiên chuẩn bị cho AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập luyện 14 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân. Trong tháng 7, đội tuyển tiếp tục bổ sung tập huấn thêm 14 gương mặt: Lưu Thị Huệ, Lại Thị Khánh Huyền, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Cà Thị Tư, Đinh Thị Vân, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Bùi Hồng Nhung, Đỗ Lại Yến Nhi.

Chương trình tập huấn và làm nhiệm vụ quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải điều chỉnh vừa qua do giải quốc tế VTV Cup 2026 tạm hoãn tổ chức. Vào lúc này, sự chuẩn bị sẽ tập trung cho 14 gương mặt tốt nhất để hướng đến ASIAD 20.

Cầu thủ có phong độ tốt nhất sẽ được lựa chọn chuẩn bị ASIAD 20. Ảnh: VFV

Theo quy định, giải vô địch châu Á 2026 cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ trong khi ASIAD 20 chỉ cho phép mỗi đội có 12 cầu thủ thi đấu. Chính vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải lên phương án chuyên môn chọn con người phù hợp.

Sau giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục rút gọn danh sách còn 12 người để sang Nhật Bản thi đấu ASIAD 20.

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20 là lọt vào bán kết, bảo vệ vị trí hạng 4 đang có.

Từ đầu năm tới nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự 2 giải quốc tế là AVC Cup 2026 và SEA V.Cup 2026.

MINH CHIẾN