Tuyển wushu trao cơ hội dự ASIAD 20 cho Dương Thúy Vi và Nguyễn Thị Thu Thủy

Tuyển thủ nhiều kinh nghiệm Dương Thúy Vi sẽ tiếp tục dự ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển wushu Việt Nam với 13 nhân tố xuất sắc nhất đã sang Quảng Tây (Trung Quốc) tập huấn từ ngày 6-8. Chương trình tập huấn sẽ kéo dài gần 1 tháng để chuẩn bị cho ASIAD 20.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam cho biết: “Đây là chương trình tập huấn quyết định của các tuyển thủ đang được xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20. Chúng tôi rất tin tưởng từng tuyển thủ sẽ tích lũy được chuyên môn trong tập huấn và trên hết là giữ được trạng thái tinh thần tự tin nhất”.

Ở đợt tập huấn Trung Quốc, 2 gương mặt hàng đầu của wushu Việt Nam là Dương Thúy Vi và Nguyễn Thị Thu Thủy góp mặt. Ban huấn luyện đội tuyển wushu không giấu giếm và cho rằng, từng võ sĩ trên là gương mặt hàng đầu mà Thể thao Việt Nam hướng tới những cơ hội tranh thành tích huy chương ASIAD 20. Vì vậy, việc họ được tập huấn tại Trung Quốc để mỗi tuyển thủ chuẩn bị cho bản thân phong độ cao nhất.

Trong hành trình của mình, Dương Thúy Vi đã đứng trên bục cao nhất nhận HCV tại ASIAD 17 năm 2014 ở Hàn Quốc. Tuyển thủ số 1 của nội dung taolu (biểu diễn) này là gương mặt lớn tuổi nhất trong lực lượng võ sĩ wushu Việt Nam tập huấn chuyên môn năm 2026. Dẫu thế, tuyển thủ Dương Thúy Vi vẫn đảm bảo được 2 yếu tố để Ban huấn luyện có niềm tin chuyên môn nơi cô là kinh nghiệm và khát khao muốn giành thành tích khi thi đấu.

Thúy Vi mới đây thể hiện phong độ cao giành HCV thương thuật tại Cúp taolu thế giới 2026 diễn ra trong tháng 7. Thực tế, Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam hiểu rằng đó là kết quả khích lệ tinh thần lớn cho cá nhân Dương Thúy Vi. Tuy vậy, tuyển thủ đang rất thận trọng cho chuyên môn đối với ASIAD 20. Bởi lẽ, tất cả các võ sĩ hàng đầu châu lục đều tham dự ASIAD 20. Đồng thời, nhiều gương mặt của đội tuyển wushu Trung Quốc không dự nội dung thương thuật nữ trong Cúp taolu thế giới 2026 vừa qua nên chưa thể đánh giá hết cơ hội tranh chấp huy chương.

Tại ASIAD 20, môn wushu sẽ tổ chức 4 bộ huy chương dành cho taolu nữ. Trong đó, Dương Thúy Vi dự kiến được đăng ký thi đấu 2 bài gồm thương thuật, kiếm thuật. Tổng điểm của 2 bài biểu diễn này sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc của võ sĩ.

Ba năm trước, Dương Thúy Vi giành HCĐ sau khi kết thúc 2 bài kiếm thuật, thương thuật ở ASIAD 19. Lúc đó, 2 võ sĩ Lai Xiaoxiao (Trung Quốc), Zahra Kiani (Iran) lần lượt giữ các vị trí thứ nhất và thứ nhì. Nhiều khả năng, các đối thủ trên tiếp tục thi đấu tại ASIAD 20.

Thu Thủy (giữa) đã có HCV tại Cúp tán thủ thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đang ém mình thận trọng chuẩn bị chuyên môn. Thu Thủy đã giành HCV hạng cân 56kg nữ (tại giải vô địch thế giới 2025), HCV 60kg nữ (tại Cúp thế giới 2025), HCV 56kg nữ (Cúp thế giới 2026). Vậy nhưng, cô vẫn có sự cẩn trọng bởi các võ sĩ của Trung Quốc luôn là đối thủ cạnh tranh huy chương trực tiếp với mình.

Ban tổ chức môn wushu của ASIAD 20 sẽ đưa vào thi đấu các hạng cân đối kháng (sanda) gồm 52kg, 60kg (nữ), 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg (nam). Hạng cân 60kg là nội dung mà Thu Thủy có thế mạnh. Hiện tại, võ sĩ số 1 thế giới 60kg nữ là Wu Xiaowei (đương kim vô địch ASIAD, đương kim vô địch thế giới hạng cân 60kg nữ).

Thu Thủy (áo xanh) đang tập trung để có phong độ cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thu Thủy có tinh thần tốt và bước vào đợt tập huấn tại Trung Quốc lúc này. Cô đã giành HCĐ hạng cân 60kg nữ tại ASIAD 19. Sau 3 năm, Thu Thủy có cơ hội cũng như tích lũy được kinh nghiệm để hướng tới đổi màu huy chương tại ASIAD 20. Và, võ sĩ của Việt Nam không bỏ qua cơ hội nếu tới với mình.

MINH CHIẾN