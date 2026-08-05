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Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh cùng hơn 170 kỳ thủ Việt Nam dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026

SGGPO

Cờ vua Việt Nam tham dự lực lượng đông đảo tranh tài giải vô địch cờ vua trẻ và nhóm tuổi Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Singapore.

Lê Tuấn Minh có trong danh sách tham dự giải cờ vua vô địch trẻ và nhóm tuổi Đông Nam Á 2026. Ảnh: VNCHESS
Lê Tuấn Minh có trong danh sách tham dự giải cờ vua vô địch trẻ và nhóm tuổi Đông Nam Á 2026. Ảnh: VNCHESS

Năm nay, chương trình thi đấu giải cờ vua vô địch trẻ và nhóm tuổi Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Singapore. Các nội dung thi đấu từ ngày 8-8 tới 18-8.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự 177 kỳ thủ góp mặt ở các nội dung dành cho vô địch trẻ Đông Nam Á cũng như thi đấu tại các bảng theo nhóm tuổi.

Đội hình của tuyển cờ vua Việt Nam gồm nhiều kỳ thủ được chú ý như Lê Tuấn Minh, Đầu Khương Duy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Nam Kiệt, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Phan Lê Hoàng Quân, Đặng Anh Minh, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Vương Tùng Lâm, Nguyễn Thanh Thủy Tiên…

Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của nhiều đại kiện tướng gạo cội thi đấu ở các bảng dành cho lứa tuổi như Từ Hoàng Thông, Cao Sang, Bùi Vinh…

Chương trình vô địch trẻ Đông Nam Á sẽ tranh tài các bảng đấu dành cho cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn đối với nam và nữ theo nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. Cờ tiêu chuẩn sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Mỗi kỳ thủ có 90 phút thi đấu cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi, tính từ nước đầu tiên. Cờ nhanh sẽ có 25 phút thi đấu còn cờ chớp có 5 phút thi đấu.

Cờ vua trẻ Việt Nam đặt mục tiêu giành được các tấm HCV trong những nội dung trọng tâm với nhiều gương mặt chủ lực sẽ tranh tài lần này.

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MINH CHIẾN

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cờ vua cờ vua trẻ Đông Nam Á cờ nhanh cờ chớp cờ tiêu chuẩn Lê Tuấn Minh Đầu Khương Duy Đinh Nho Kiệt Phạm Trần Gia Phúc

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