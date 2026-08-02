Cầu thủ bóng rổ cao 2 mét 10 rời đội ĐH Mỹ, ký hợp đồng với CSKA

Cầu thủ bóng rổ 24 tuổi người Nga - Kirill Yelatontsev (Kirill Elatontsev) - vừa ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB bóng rổ nổi tiếng nước Nga CSKA Moscow. Đáng chú ý, anh này đã quyết định rời khỏi Đội bóng của Trường Đại học Oklahoma (tham gia giải NCAA ở trên đất Mỹ) chỉ sau 1 mùa giải.

Elatontsev trong màu áo Lokomotiv (Ảnh: RIA Novosti)

Hồi năm ngoái, Elatontsev từ nguyện rời khỏi Lokomotiv-Kuban, khi vẫn còn hợp đồng và bay sang Mỹ thi đấu cho Oklahoma Sooners. Ở trong mùa giải đó, anh chơi 23 trận cho Đội bóng Đại học Mỹ (trung bình 13,7 phút/trận), ghi được trung bình 4,1 điểm/trận (tổng 94 điểm), và có 55 cú rebound (trung bình 2,4/trận).

Tuy nhiên, CLB Krasnodar gọi đây là “sự vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận được với các nghĩa vụ hợp đồng”, là một “hành động trốn tránh”. Lokomotiv đã đệ đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng rổ Nga, lên FIBA ​​và NCAA, cáo buộc cầu thủ này đã rời đi mà không có sự chấp thuận trước - hoặc là bồi thường cụ thể...

Về phần mình, trung phong sinh năm 2002 tại Krasnoyarsk, đã cố gắng chấm dứt hợp đồng, viện dẫn mâu thuẫn với Ban quản lý của Lokomotiv-Kuban. Sau tranh chấp, cầu thủ bóng rổ này trở thành một cầu thủ tự do và tránh được các án phạt, hiện tại điều đó cho phép anh ký hợp đồng với CLB Quân đội của Nga.

“Đây là một vinh dự lớn đối với bản thân tôi, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn. CSKA vốn là một CLB có bề dày lịch sử, tiêu chuẩn cao và cả tham vọng vô địch. Cơ hội được trở thành một phần đội bóng là bước tiến lớn...”.

“Giờ đây, tất cả suy nghĩ của tôi đều chỉ tập trung vào công việc. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình và làm mọi điều có thể để giúp đội bóng đạt được những kết quả cao nhất. Cảm ơn vì sự tin tưởng! Hẹn gặp lại trên sân!”, Elatontsev có chia sẻ suy nghĩ của mình và được Trang chủ của CSKA truyền tải lại với NHM.

Về phần mình, HLV trưởng của CLB CSKA - ông Andreas Pistiolis (một nhà cầm quân người Hy Lạp) có nhận xét: “Tôi rất chào mừng Kirill đến với CSKA. Tôi mong muốn được làm việc với một tài năng trẻ giống như là cậu ấy và giúp cậu ấy phát triển, trở thành một phần tuyệt đối là quan trọng ở trong tương lai của đội bóng”.

“Thử thách và khó khăn vẫn đang chờ đợi phía trước, nhưng cậu ấy sẽ được bao bọc xung quanh bởi những người có thể hướng dẫn và dìu dắt cậu ấy lên tầm cao mới”, HLV nổi tiếng năm nay 48 tuổi cho biết rất hào hứng.

Elatontsev quê Krasnoyarsk, là sản phẩm của lò đào tạo Lokomotiv-Kuban, nơi anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ khi mới 14 tuổi. Từ đó, cầu thủ này trải qua các cấp bậc trong hệ thống đào tạo của đội, trở thành Nhà vô địch và Á quân của VTB United Youth League, được vinh danh là MVP mùa giải chính và vòng play-off.

Kirill ra mắt đội 1 của Loko ở tuổi 18, kể từ năm 2022, anh trở thành cầu thủ chính thức của đội 1. Năm 2023, anh giúp Krasnodar lần đầu lọt vào chung kết, sau đó 2 lần nhận giải MVP của VTB League, đến năm 2025, anh được tham gia trận All-Star.

Mùa Hè này, Kirill đã có màn ra mắt ở trong đội hình của Đội tuyển bóng rổ quốc gia Nga, anh có tham gia các trận giao hữu với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và tuyển Hungary.

Đ.Hg.