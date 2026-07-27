Xạ thủ Phạm Quang Huy xếp hạng 37 bài sở trường 10m súng ngắn hơi tại Cúp thế giới 2026

Phạm Quang Huy tìm cơ hội giành huy chương tại Cúp thế giới 2026 – ISSF World Cup 2026 đang tổ chức tại Trung Quốc nhưng chưa thành công.

Xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phạm Quang Huy đã tham dự bài bắn 10m súng ngắn hơi nam tại Cúp thế giới 2026 được tổ chức ngày 26-7, theo giờ địa phương, tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Sau các lượt bắn của vòng loại, Phạm Quang Huy đạt 576 điểm để xếp hạng 37. Thành tích chưa đủ giúp xạ thủ của Việt Nam có suất vào chung kết bài bắn. Cùng trong nội dung, Lại Công Minh có hạng 44 với 574 điểm còn Nguyễn Đình Thành có hạng 60 với 568 điểm.

Cách đây 3 năm, Phạm Quang Huy đã giành HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc). Trở lại đây trong Cúp thế giới 2026, nam xạ thủ hàng đầu của súng ngắn Việt Nam đã không lập lại được kết quả như từng có.

Trong khi đó tại lượt thi đấu sớm ở ngày 27-7, xạ thủ Trịnh Thu Vinh và đồng đội đã tham gia bài bắn 25m súng ngắn thế thao nữ. Kết thúc các lượt bắn của mình, Trịnh Thu Vinh đã hoàn thành với kết quả 579 điểm và đứng hạng 23. Cô lỡ tấm vé vào chung kết nội dung. Tại bài bắn này, Nguyễn Thùy Trang có hạng 27 với 577 điểm còn xạ thủ Nguyễn Thùy Dung xếp hạng 43 với 573 điểm.

Trước đó, các xạ thủ của Việt Nam đã thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội với 2 cặp Thu Vinh/Quang Huy và Thùy Trang/Đình Thành nhưng không lọt vào chung kết.

Giải đấu còn tranh tài tới ngày 29-7. Các xạ thủ của Việt Nam còn hy vọng cơ hội giành thành tích trong nội dung cuối là 10m súng trường đồng đội hỗn hợp nam nữ. Chúng ta có 2 đôi tham gia gồm Thanh Thảo/Tâm Quang và Mộng Tuyền/Minh Quang.

MINH CHIẾN