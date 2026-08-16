Ian Garry vẫn tự hào dù vừa để thua Islam Makhachev ở UFC 330

Tại sự kiện UFC 330 - vừa mới diễn ra ở Bát giác đài của Xfinity Mobile Arena, Islam Makhachev đã đánh bại Ian Machado Garry bằng điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu là 49-46, 49-46, 48-47. Với kết quả này, Makhachev đã bảo vệ thành công đai vô địch bán trung của UFC.

Hồ sơ thi đấu của Garry

Riêng với “Bại tướng” có biệt danh là “The Future”, anh này đã để thua 2 trận liên trước các đối thủ đến từ Liên Xô cũ (trước đó, anh từng để thua Shavkat Rakhmonov của Kazakhstan ở sự kiện UFC 310 hồi 2024, cũng thua điểm tuyệt đối sau 5 ván đấu.

Dù vậy, Garry không tự cho phép bản thân cảm thấy nản chí, anh thậm chí vẫn cảm thấy rất là tự hào sau trận đấu của mình: “Xin chào mọi người! Đây không phải là buổi tối của tôi. Tôi có cảm giác rất tuyệt vời, và cũng có màn trình diễn tuyệt vời nữa!”.

“Hôm nay Islam chi3 đơn giản là giỏi hơn tôi mà thôi. Và điều đó không sao cả. Tôi muốn tất cả những người yêu mến và ủng hộ tôi biết rằng: Tôi sẽ trở lại. Thất bại này sẽ không làm tôi gục ngã, tôi vẫn còn vô cùng quyết tâm!”, Garry hào hứng cho biết...

“Tôi mới chỉ 28 tuổi, và tôi vừa đấu với võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử. Và tôi đã cho anh ta một trận đòn nhớ đời! Tôi rất tự hào về bản thân, rất tự hào về đội của mình. Không ai có thể ngăn cản tôi. Islam, chúc mừng, anh đã làm rất tốt. Tôi vốn chỉ có tình yêu và sự tôn trọng dành cho sự nghiệp của anh”, Garry nói trong video đăng ở trên MXH.

Thực chất, Garry có quyền tự hào. Cái gọi là “2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ đến từ... Liên Xô cũ” thực chất chỉ là 2 trận thua hiếm hoi trong sự nghiệp thượng đài MMA của võ sĩ đến từ CH Ailen, và cả 2 trận đấu này đều là kết quả thua điểm khá sát sao.

Còn lại, anh đã thắng 17 trận đấu khác, trong đó có 7 chiến thắng bằng KO và 1 chiến thắng bằng Submission. Năm nay chỉ 28 tuổi, “The Future” vẫn còn có các cơ hội khác cho sự nghiệp thi đấu trong Bát giác đài UFC của mình, và anh vẫn còn có cơ hội làm lại.

Về phía võ sĩ người Nga là “sư đệ” của Khabib Nurmagomedov, anh này vừa phá kỷ lục từng đứng vững suốt 14 năm trời của Anderson Silva về chuỗi trận thắng dài nhất ở trong lịch sử. Chiến thắng mới nhất có nghĩa là Makhachev hiện tại đã thắng 17 trận liên tiếp, kéo dài từ trận thắng Chris Wade ngày 17-9-2016 cho đến nay.

Trước đó, Makhachev đã từng để thua Adriano Martins (võ sĩ người Brazil năm nay đã 44 tuổi vẫn còn thượng đài, nhưng chỉ thi đấu ở những hệ giải cấp thấp kiểu như là Kongs FC, Cope Norte de MMA, Future FC...) ngày 3-10-2015 ở UFC 192, thua bằng KO. Đến giờ, đó vẫn là trận thua duy nhất trong sự nghiệp của Makhachev.

Đ.Hg.