Các kỳ thủ Việt Nam giành 10 HCV cờ tiêu chuẩn tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2026

Các kỳ thủ của Việt Nam đã hoàn thành thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn qua đó có tới 10 chiến thắng quan trọng.

Kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy đã đóng góp HCV cho cờ vua trẻ Việt Nam tại giải đấu. Ảnh: MINH MINH

Cờ tiêu chuẩn của giải có 16 bộ huy chương dành cho các bảng U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 nam và nữ. Sau khi kết thúc 9 ván thi đấu theo hệ Thụy Sỹ, các kỳ thủ trẻ của Việt Nam giành 10 tấm HCV cờ tiêu chuẩn vào ngày 14-8, theo giờ địa phương tại Singapore.

Tại bảng U20 nam, Nguyễn Quốc Hy xuất sắc giành 6,5 điểm sau 9 ván đấu để giữ vị trí số 1. Quốc Hy không thua ván nào trong các lượt đấu khi đạt 4 thắng, 5 hòa. Trong khi đó tại bảng U18 nam, kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy cũng giành vị trí số 1 với 6,5 điểm sau 9 ván.

Tại bảng U20 nữ, gương mặt trẻ hàng đầu của cờ vua Việt Nam là Nguyễn Hồng Nhung cũng đạt hiệu suất cao, đạt tổng 7 điểm sau 9 ván đấu, giành HCV. Hồng Nhung giành 6 thắng và 2 hòa, 1 thua giữ hạng nhất cho mình.

Ngoài 3 tấm HCV trên, đội cờ vua trẻ Việt Nam còn giành thêm các ngôi vô địch với kết quả của Nguyễn Mạnh Đức (U16 nam), Nguyễn Minh Chi (U14 nữ), Phan Lê Hoàng Quân (U12 nam), Dương Ngọc Nga (U12 nữ), Nguyễn Vũ Bảo Châu (U10 nữ), Bùi Đức Tiến (U10 nam), Nguyễn Trần Gia Vương (U8 nam).

Theo quy định tại giải, cờ tiêu chuẩn thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Mỗi kỳ thủ có 90 phút thi đấu cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi, tính từ nước đầu tiên. Cờ nhanh sẽ có 25 phút thi đấu còn cờ chớp có 5 phút thi đấu.

Cùng tại giải, giới chuyên môn còn chứng kiến đại kiện tướng Lê Tuấn Minh có ngôi á quân ở bảng Premier khi có tổng 6,5 điểm sau 9 ván cờ tiêu chuẩn. Tuấn Minh bằng điểm với kỳ thủ chủ nhà Tin Jingyao (Singapore) nhưng thấp hơn về chỉ số phụ.

Sau nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ tiếp tục bước vào thi đấu cờ nhanh và cờ chớp trong các bảng đấu. Năm nay, cờ vua Việt Nam có 177 kỳ thủ tham dự giải và chương trình thi đấu diễn ra tại Singapore tới ngày 17-8.

MINH CHIẾN