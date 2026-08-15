Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Giá trị của tấm HCV đầu tiên

Thể thao TPHCM và Hà Nội cùng giành được tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong các cuộc so tài ở môn bóng bàn đang tổ chức tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng).

Đội bóng bàn nữ TPHCM đã có HCV nội dung đồng đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN VN VTTF

Sau 8 năm, bóng bàn TPHCM mới giành được tấm HCV nội dung đồng đội nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Vì vậy, ngay khi các tay vợt nữ bóng bàn TPHCM vượt qua đội Công an Nhân dân tại chung kết đồng đội nữ vào tối muộn ngày 13-8 giành HCV, tất cả các tay vợt cùng ôm chầm nhau trong hạnh phúc. Chia sẻ tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng), tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh cho biết: “Đây là kết quả rất ý nghĩa cho chúng tôi. Nó là nỗ lực của toàn đội nhưng trên hết tất cả đã mang về ngôi vô địch cho đoàn thể thao TPHCM”.

Cùng tâm trạng này, đại diện Ban huấn luyện đội bóng bàn nữ TPHCM kịp bày tỏ rằng tấm HCV là kết quả cởi bỏ tâm lý cho các tay vợt và cũng là một sự mở đầu tốt cho tập thể đội tuyển bóng bàn TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đối diện trên sàn đấu, thầy trò HLV Vũ Văn Trung (Hà Nội) cũng vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến các tay vợt nam giành ngôi vô địch và có HCV nội dung đồng đội nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Xúc động chia sẻ, HLV Vũ Văn Trung cho biết tấm HCV không chỉ là thành tích thực tế tại giải đấu mà đây còn là bước khởi đầu thuận lợi mà cả đoàn thể thao Hà Nội đã hướng đến đội tuyển bóng bàn Hà Nội trên sân đấu ở Hải Dương (Hải Phòng).

Trên thực tế, nội dung marathon của môn điền kinh đã là chương trình thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ tháng 3 tại Khánh Hòa.

Môn bóng bàn được tổ chức trong tháng 8 này là chương trình thi đấu sớm thứ 2 trong tổng thể chương trình tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên, bóng bàn là môn của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tổ chức trọn vẹn toàn bộ nội dung. Điều này mang ý nghĩa quan trọng cho các đơn vị tham dự bởi kết quả của từng VĐV (nếu đạt huy chương) là thành tích mở màn của họ trong Đại hội năm nay.

Trước khi môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khởi tranh, đại diện Ban tổ chức Đại hội, Phó Cục trưởng Cục TDTTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác chuẩn bị dành cho chương trình thi đấu của các môn thể thao chính thức đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bước vào thi đấu tập trung.

Đội bóng bàn nam Hà Nội có chiến thắng tại chung kết đồng đội nam. Ảnh: LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN VN VTTF

Mọi người hiểu rằng, những môn khởi đấu luôn nhân được lợi thế do được sự quan tâm nhiều nhất từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Vì thế, các khán đài chận kín người hâm mộ cổ vũ VĐV bóng bàn tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) là minh chứng rõ nhất. Bóng bàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức tranh 7 bộ huy chương. Lúc này, 2 đơn vị thể thao mạnh nhất là Hà Nội và TPHCM đã sớm giành tấm HCV đầu tiên. Kết quả phản ánh một phần rõ nét từ sự tập trung, đầu tư và lựa chọn lực lượng VĐV phù hợp để đăng ký thi đấu chính thức trong nội dung chuyên môn của từng đơn vị.

Cách đây 4 năm, giới chuyên môn đã được dõi theo những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, sòng phẳng về thành tích tại các môn thể thao của tất cả đơn vị cả nước ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Cũng từ đây, mỗi đơn vị đã đánh giá công tác đầu tư, lựa chọn phát triển môn thể thao và nội dung thể thao trọng để giữ vững thành tích cho mình.

Năm nay, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đưa vào thi đấu chính thức 48 môn với 973 nội dung.

MINH CHIẾN