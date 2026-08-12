Đội tuyển cầu mây Việt Nam kết thúc giải thế giới 2026 với 4 huy chương

Thành viên đội tuyển cầu mây Việt Nam đã rời Thái Lan về nước sau khi hoàn thành thi đấu giải vô địch thế giới 2026 – King’s Cup 2026.

Đội cầu mây nữ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tại giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: VSTAF

Chương trình thi đấu giải cầu mây vô địch thế giới 2026 đã khép lại ở Bangkok (Thái Lan). Trong lần tranh tài này, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã lọt vào 3 trận chung kết lần lượt tại nội dung đôi nữ, 4 người nữ và đồng đội nữ (regu).

Trong đó, chúng ta có tấm HCV tại nội dung đôi nữ. Thành tích trên của các cầu thủ có được khi thắng đội Myanmar tại chung kết đôi nữ.

Trong các trận chung kết 4 người nữ và regu nữ, đội tuyển cầu mây Việt Nam đều thua chủ nhà Thái Lan nên nhận HCB.

Tấm huy chương cuối cùng của đội tuyển cầu mây Việt Nam là HCĐ tại nội dung regu nam. Với 4 tấm huy chương đạt được tại giải vô địch thế giới 2026, đội tuyển cầu mây Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu thành tích đề ra.

Trước khi dự giải vô địch thế giới 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã được tập huấn 3 tuần tại Thái Lan với 12 gương mặt chủ lực.

Trở về nước sau giải vô địch thế giới, các tuyển thủ cầu mây nam, nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD 20. Theo kế hoạch, toàn đội tập huấn tại Hà Nội cho tới khi sang Nhật Bản thi đấu ASIAD 20.

Tại giải vô địch thế giới 2026, các quốc gia tham dự ASIAD 20 đều cử lực lượng tốt nhất tham dự nhằm có sự chuẩn bị trước khi tới Nhật Bản thi đấu.

MINH CHIẾN