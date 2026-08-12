Kình ngư trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc và chuyên gia Doãn Văn Cử tập huấn Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20

Trần Văn Nguyễn Quốc là 1 trong những kình ngư quan trọng được chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự ASIAD 20.

Trần Văn Nguyễn Quốc sẽ tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam quyết định cử Trần Văn Nguyễn Quốc tập huấn Trung Quốc từ ngày 11-8. Ngay khi có mặt tại Trung Quốc, Nguyễn Quốc được ổn định nơi tập luyện để bước vào tập huấn chuyên môn.

Trong đợt tập huấn này, chuyên gia người Trung Quốc – ông Doãn Văn Cử cùng có mặt để chỉ đạo Trần Văn Nguyễn Quốc tập luyện.

“Tinh thần của Nguyễn Quốc và các tuyển thủ tập huấn tại Trung Quốc đang rất ổn định. Chúng tôi sẽ tập trung kỹ lưỡng nhất chuyên môn để sẵn sàng cho từng tuyển thủ đạt điểm rơi phong độ cao khi ASIAD 20 khởi tranh”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ từ Trung Quốc.

Trần Văn Nguyễn Quốc đang là 1 trong những VĐV nam trẻ có chuyên môn tốt của đội tuyển bơi Việt Nam. Với việc thêm cơ hội dự ASIAD 20 sắp khởi tranh, nam kình ngư người Đà Nẵng này sẽ có kỳ Đại hội thể thao quan trọng thứ 2 trong sự nghiệp. Trước đó, Nguyễn Quốc đã thi đấu SEA Games 33-2025.

Năm ngoái, Trần Văn Nguyễn Quốc lần đầu được tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Khi đó, Trần Văn Nguyễn Quốc giành cho bản thân 5 huy chương gồm 1 HCV tiếp sức 4x200m tự do nam, 3 HCB (200m tự do, 400m tự do, tiếp sức 4x100m tự do nam), 1 HCĐ (50m tự do nam). Nam tuyển thủ đã nhận được nhiều lời đánh giá tốt trước kết quả này.

Sở trường của Trần Văn Nguyễn Quốc là các cự ly 200m tự do, 400m tự do nên Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam rất kỳ vọng gương mặt trẻ này có thể tạo được bất ngờ tại ASIAD 20.

Trước khi sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 20, tuyển thủ Trần Văn Nguyễn Quốc đã tham dự giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 ở Thái Lan. Trên hồ bơi tại Bangkok (Thái Lan) của giải, Nguyễn Quốc giành 5 HCV cá nhân lần lược trong cự ly 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do. Riêng nội dung 400m tự do, Nguyễn Quốc đã phá kỷ lục trẻ nhóm tuổi châu Á với kết quả 3’52”25.

Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển bơi giữ trạng thái ổn định cho Trần Văn Nguyễn Quốc và nhóm tuyển thủ trọng điểm. Chuyên gia Doãn Văn Cử và Ban huấn luyện của các nội dung lên giáo án để xác định chỉ số thành tích mà VĐV cần nỗ lực đạt được. Theo tìm hiểu, kết quả chuyên môn trong từng tuần tập huấn tại Trung Quốc của VĐV đội tuyển bơi Việt Nam được cập nhật thường xuyên tới lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam nhằm nắm bắt kỹ lưỡng và có dự báo cơ hội thi đấu khi ASIAD 20 khởi tranh chính thức.

Nguyễn Quốc vừa có kết quả tốt tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Lúc này, đội tuyển bơi Việt Nam còn có 5 gương mặt trọng điểm (Huy Hoàng, Tuấn Anh, Hưng Nguyên, Thành Bảo, Mỹ Tiên) đã tập luyện tại Trung Quốc từ cuối tháng 7. Các kình ngư được chia sẻ giữ ổn định chỉ số thành tích. Tuy vậy, từng tổ nội dung chuyên môn thực hiện chương trình tập huấn chuyên biệt tại Trung Quốc để đảm bảo được thông số tốt nhất.

Cùng sang Trung Quốc tập huấn với Trần Văn Nguyễn Quốc, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cử VĐV Nguyễn Viết Tường, Phan Quốc Khánh. Chương trình tập luyện của các tuyển thủ kéo dài tới đầu tháng 9.

MINH CHIẾN