Kình ngư trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục giành HCV giải nhóm tuổi châu Á 2026

Hai kình ngư trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục đóng góp HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam trong ngày tiếp theo tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026.

Nguyễn Thúy Hiền đã thi đấu để có thêm HCV cho đội bơi Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Chương trình thi đấu ngày thứ 2 tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 ở Bangkok (Thái Lan) chứng kiến đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm 3 HCV, 2 HCB.

Trong các kết quả HCV của ngày thi đấu, lần lượt Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Thúy Hiền thể hiện được ưu thế của mình.

Tại chung kết 200m tự do nam (nhóm tuổi 17-18), Trần Văn Nguyễn Quốc đã so tài trước các VĐV của Iran, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan và Thái Lan. Sau những nỗ lực của mình và tập trung với tốc độ tốt nhất, Nguyễn Quốc đã chạm đích đầu tiên và giành HCV với kết quả 1’49”75. Thành tích đã suýt phá kỷ lục của nội dung là 1’49”72. Ở nội dung này, về nhì là VĐV Han Lee (Đài Bắc Trung Hoa) với kết quả 1’51”09 và hạng ba là Danial Jahangiri (Iran, 1’51”71).

Với cá nhân Nguyễn Quốc, kết quả này là HCV thứ 2 mà nam tuyển thủ trẻ người Đà Nẵng đã giành được trong giải tính tới lúc này.

Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCV thứ 2 tại giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Trên đường đua chung kết 50m bướm nữ (nhóm tuổi 17-18), Nguyễn Thúy Hiền đã xuất sắc giành HCV với thời gian 27”22. Kình ngư của đội Việt Nam đã vượt trên người bán đuổi ngay phía sau là Sum Yiu Li (Hongkong, Trung Quốc) và Chelsea Alexandra (Indonesia) để chạm đích đầu tiên. Đây cũng là tấm HCV cá nhân thứ 2 của Thúy Hiền trong giải.

Ngoài thành tích trên, ở ngày thi đấu 18-7, Thúy Hiền và đội tiếp sức 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ đã đạt HCB khi có thời gian 3’36”25. Vô địch nội dung là đội Hongkong (Trung Quốc) với kết quả 3’34”42. Đội hình tiếp sức đã thi đấu của bơi Việt Nam gồm Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc.

Đội tiếp sức 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ của bơi Việt Nam đã có HCB. Ảnh: MINH MINH

Trong khi đó, tấm HCV thứ 3 tại ngày thi đấu của đội bơi Việt Nam thuộc về gương mặt trẻ Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Cô đạt kết quả 1’03”84 để về nhất cự ly 100m ngửa nữ (nhóm tuổi 17-18). Ở cuộc so tài khác, VĐV Hà Quốc Nguyên đã giành 50m bướm nam (nhóm tuổi 13-14) với thời gian 25”76.

Tạm thời đội bơi Việt Nam giành được 6 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ qua 2 ngày đã thi đấu và đang xếp hạng 4.

MINH CHIẾN