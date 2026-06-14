Huy Hoàng và đội bơi Việt Nam tiếp tục giành huy chương đồng tiếp sức giải mặt nước mở châu Á 2026

Đội hình tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ của đội tuyển bởi Việt Nam tiếp tục mang về tấm HCĐ tại giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026.

Đội tuyển bơi Việt Nam có HCĐ tại giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài 14-6 của giải đấu đang tổ chức ở Bali (Indonesia), đội tuyển bơi Việt Nam đã ra thi đấu nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ.

Đội hình 4 kình ngư của Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi tham gia tranh tài. Có 11 đội tham gia thi đấu lần này với những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc)… tuy nhiên cả 4 kình ngư của Việt Nam giữ vững phong độ để về đích vị trí thứ 3 với tổng thời gian 57’31,7”. Thành tích giúp đội tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ của đội tuyển bơi Việt Nam giành được huy chương đồng.

Vô địch cuộc thi đấu là đội tiếp sức Trung Quốc với kết quả 56’42,3” còn hạng nhì đạt HCB là đội Hàn Quốc (57’07,9”).

Ở cuộc thi đấu năm nay, xếp sau 3 đội dẫn đầu lần lượt là đội bơi Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc), Kazakhstan, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Maldives.

Tấm HCĐ tiếp sức 4x1.500m của đội bơi Việt Nam được ghi nhận ở nỗ lực tranh tài của từng VĐV. Ảnh: MINH MINH

Cách đây 2 tháng, đội tuyển bơi Việt Nam đã tranh tài môn bơi mặt nước mở của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Khi đó, chúng ta có HCB nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ. 4 kình ngư Huy Hoàng, Tuấn Anh, Mỹ Tiên, Khả Nhi đã đạt kết quả 1 giờ 06 phút 32.4 giây ở cuộc đấu trên.

Cách đây gần 1 năm, Nguyễn Huy Hoàng và các đồng đội đã giành được HCV nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ trong thi đấu bơi mặt nước mở tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan với tổng thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây.

Giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026 còn tranh tài ngày cuối 15-6 trước khi bế mạc. Trong ngày cuối, các kình ngư của Việt Nam sẽ bước vào thi đấu 2 nội dung dài hơi là 10km nam và 10km nữ.

MINH CHIẾN