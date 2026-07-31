Đội tuyển bóng bàn TPHCM quyết tâm giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

10 tay vợt của bóng bàn TPHCM đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về chuyên môn hướng tới góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang của đội bóng bàn TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin vào chủ lực Mai Hoàng Mỹ Trang

Vào lúc này, đội bóng bàn TPHCM đã hoàn thành đăng ký danh sách chính thức với Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cũng như Ban tổ chức giải bóng bàn quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026 để tự tin bước vào thi đấu.

Ở đội hình 10 tay vợt tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục góp mặt. Vào lúc này, Mỹ Trang vẫn giữ vững vai trò là đàn chị nhiều kinh nghiệm, nhiều thành tích nhưng cũng là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

4 năm trước, Mai Hoàng Mỹ Trang là tay vợt duy nhất giành HCV cho đội bóng bàn TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Lúc này, tuổi tác của Mỹ Trang đã lớn hơn nhưng kinh nghiệm cùng bản lĩnh của cô vẫn là điều mà khó đối thủ nào có được.

Trong những lần trao đổi về chuyên môn, Mỹ Trang từng phân tích rằng tính chất thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc luôn khác so với giải vô địch quốc gia. Bởi lẽ, mỗi kết quả ở Đại hội thể thao toàn quốc là sự nỗ lực từ bản thân từng tay vợt sau mỗi chu kỳ 4 năm chuẩn bị. Đồng thời, khi đã bước ra thi đấu, cô luôn giữ một mục tiêu cao nhất là phải chinh phục thành công tấm huy chương để mang kết quả tốt nhất về cho bóng bàn TPHCM.

Giữ vững mục tiêu giành HCV

Nguyễn Khoa Diệu Khánh có cơ hội thành công nếu giữ ổn định phong độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nếu không có gì thay đổi, ngoài Mai Hoàng Mỹ Trang, đội bóng bàn TPHCM sẽ mang tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 những gương mặt có trình độ cùng tinh thần tốt nhất như Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Lê Bảo Trân, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Bạch Thanh Thư (nữ) và Khâu Vũ Nngojc Lân, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Bình Trụ, Hồ Phước Gia Bảo (nam).

Mục tiêu của đội bóng bàn TPHCM là giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên, Ban huấn luyện bóng bàn TPHCM cẩn trọng chuẩn bị chuyên môn cho từng tay vợt để phải đảm trách tốt nhất nhiệm vụ thi đấu. Đánh giá từ phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Anh Tuấn: “Giải có tính chất Đại hội thể thao toàn quốc luôn là sự cạnh tranh rất quyết liệt. Với Đại hội lần này, chúng tôi dự báo các đội như Hà Nội, Công an Nhân dân, Quân đội, Hải Phòng và TPHCM sẽ có cơ hội giành được những tấm huy chương cao nhất”.

Thực tế chuyên môn phản ánh, bóng bàn TPHCM vẫn giữ được ưu thế trong nhóm nội dung nữ trong các lần tranh tài vô địch quốc gia nhiều năm qua.

Năm ngoái tại giải vô địch quốc gia 2025, đội bóng bàn TPHCM đã giành 3 ngôi vô địch trong nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam-nữ. Với những kinh nghiệm đã được thi đấu trong môi trường bóng bàn thành tích cao trong nước, quốc tế, các gương mặt đầu tàu của bóng bàn nữ TPHCM như Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang luôn được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng có thể áp đảo đối thủ trên bàn đấu trong các trận đấu quyết định.

Mai Hoàng Mỹ Trang đang là đương kim vô địch đơn nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc. Cô đã giành HCV sau khi thắng Nguyễn Thị Nga tại chung kết đơn nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

MINH CHIẾN