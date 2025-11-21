Nguyễn Khoa Diệu Khánh là niềm hy vọng của bóng bàn nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh là một trong những niềm hy vọng giành huy chương cao nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh là 1 trong những gương mặt của tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang tập trung chuẩn bị chuyên môn trong chương trình tập huấn ở Trung Quốc thời điểm hiện tại. Tay vợt của thể thao TPHCM và đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã bày tỏ rằng: “Tôi rất kỳ vọng đợt tập huấn tại Trung Quốc sẽ mang lại sự tích lũy tốt nhất cho mình để sẵn sàng tinh thần tham dự SEA Games 33-2025 vào cuối năm nay”.

Các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam, trong đó có Nguyễn Khoa Diệu Khánh, đang ở giai đoạn rèn chuyên môn cao độ tại đợt tập huấn Trung Quốc lúc này. Theo chia sẻ của đại diện ban huấn luyện, Diệu Khánh đang có tinh thần tốt và cô sẽ được đăng ký nội dung phù hợp tại SEA Games 33-2025. Tất cả VĐV tập luyện 2 buổi/ngày để giữ nhịp chuyên môn.

Về kinh nghiệm, Nguyễn Khoa Diệu Khánh bắt đầu góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 29-2017 tại Malaysia. Trong lần đầu kể trên, tuyển thủ này đã tham dự nội dung đôi nữ và đồng đội nữ nhưng không giành được huy chương. Diệu Khánh tiếp tục được trao cơ hội thi đấu SEA Games 30-2019 tại Philippines và chưa thể có huy chương trong nội dung đôi nữ. Bước ngoặt về thành tích của Diệu Khánh là tại SEA Games 31-2021 (tổ chức năm 2022) tại Việt Nam. Tuyển thủ người TPHCM đã giành được tấm HCĐ nội dung đồng đội nữ trên sân nhà. Cùng ở đấu trường này, Diệu Khánh không có huy chương nội dung đôi nữ.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đạt phong độ tốt và giành tấm HCĐ nội dung đơn nữ. “Kết quả trong nội dung đơn nữ luôn là sự kỳ vọng của tôi trên đấu trường quốc tế. Tôi được tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu và cải thiện phong độ để mang những kết quả tốt nhất về cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam”, Diệu Khánh đã chia sẻ trước khi sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Trong 10 kỳ SEA Games gần nhất, bóng bàn Việt Nam chưa chứng kết bất kỳ tay vợt nữ nào lọt vào nội dung đơn nữ tại đấu trường này. Giới chuyên môn bóng bàn Việt Nam hiểu rất rằng sự áp đảo từ nhóm tay vợt Singapore là trở ngại lớn nhất mà bóng bàn Việt Nam rất khó góp mặt chung kết đơn nữ. Tuy vậy, cơ hội vẫn có thể là hiện thực nếu tuyển thủ Việt Nam đạt được phong độ tốt.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh: VŨ VĂN

Năm ngoái, Diệu Khánh để lại dấu ấn bằng tấm HCV đơn nữ giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2024. Kết quả đã được Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhìn nhận giúp cá nhân tuyển thủ cùng tập thể đội tuyển có những niềm tin nhất định. Trong thời gian chuẩn bị SEA Games 33-2025 lúc này, ban huấn luyện chưa quyết định các nội dung cụ thể dành cho từng tay vợt. Điều này sẽ được xây dựng chi tiết để mỗi VĐV phát huy đúng khả năng của mình.

Riêng năm 2025, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã được tham dự những giải đấu cọ xát chuyên môn quan trọng trong hệ thống WTT của bóng bàn thế giới tại Lào, Kazakhstan và giải câu lạc bộ Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan. Tuyển thủ cho biết mình được cọ xát với nhiều đối thủ nước ngoài để phát triển tốt nhất chuyên môn. Nhận xét về tay vợt, HLV Vũ Văn Trung của đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 cho rằng: “Tất cả tay vợt của Việt Nam đều cẩn trọng chuyên môn. Chúng tôi xác định đâu là mục tiêu hướng trọng tâm giành kết quả tại Đại hội để xây dựng chiến thuật phù hợp. Với các nội dung nữ, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh là 1 trong những tuyển thủ trọng điểm được chờ đợt thi đấu đạt phong độ cao”.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã trải qua 4 kỳ SEA Games, tham dự ASIAD 19 và vòng loại Olympic 2024. Năm ngoái, tuyển thủ này vào chung kết giải vòng loại Olympic 2024 khu vực Đông Nam Á nhưng thua đối thủ Zeng Jian (Singapore), lỡ cơ hội tới Pháp. Diệu Khánh cho biết thất bại là điều không mong muốn nhưng sau những giải đấu, thách thức cho bản thân được đặt ra nhiều hơn để nỗ lực vượt ngưỡng chuyên môn.

MINH CHIẾN