Lê Thị Tuyết Mai: Mảnh ghép có chất lượng của đội tiếp sức điền kinh 4x400m nữ

Nữ tuyển thủ trẻ tuổi trải lòng rằng kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình đã thật ý nghĩa khi có tấm HCV mang lại kết quả quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia.

Lê Thị Tuyết Mai (thứ 2 từ phải qua) là gương mặt trẻ nhất đội hình tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không phải Quách Thị Lan mà Lê Thị Tuyết Mai mới là gương mặt được bố trí tham gia đội hình tiếp sức cùng Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu 4x400m nữ tại SEA Games 33-2025. Trong lần đầu được tranh tài ở đấu trường SEA Games, gương mặt trẻ tuổi này đã không làm Ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt Nam thất vọng.

“Điều tôi lo nhất là khi thi đấu có thể xảy ra bất cứ điều gì. Đặc biệt, em Mai lần đầu tranh tài SEA Games và lần đầu chạy cùng các chị. Cũng như, nội dung của chúng tôi diễn ra cuối cùng để chốt số HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tôi thở phào khi Mai chạy tốt, phối hợp tốt với các chị để làm nên chiến thắng”, HLV Nguyễn Thị Bắc đã trao đổi sau tối chung kết môn điền kinh ngày 16-12.

Có thể xem, Tuyết Mai là nhân tố có chất lượng mà đội tiếp sức 4x400m nữ đang sở hữu lúc này. Nữ tuyển thủ người dân tộc Thổ của vùng quê tại Nghệ An này đã trưởng thành từ công tác huấn luyện ở cơ sở rồi được tập trung đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam. Đến lúc này, Lê Thị Tuyết Mai đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ nhất đối với 1 gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam.

Năm ngoái, cô đã dự giải vô địch trẻ châu Á 2024 rồi tiếp tục tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2024. Tính ra, Tuyết Mai đã có 2 lần thi đấu quan trọng trên sân vận động Suphachalasai (Bangkok, Thái Lan). Năm 2024, cô được góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x400m nam nữ tại giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ nhất 2024 và giành HCĐ. Thành tích của Tuyết Mai cùng đồng đội khi đó là 3’18”45 được công nhận là kỷ lục quốc gia (kỷ lục vừa bị phá tại SEA Games 33-2025. Năm nay, Tuyết Mai tiếp tục thi đấu ở sân trên sân vận động Suphachalasai và giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

“Tôi không biết nói gì, tấm HCV trong lần đầu tham dự SEA Games thật sự ý nghĩa và chắc chắn đó là động lực cho tôi tiếp tục phát triển hơn chuyên môn ở tương lai”, Lê Thị Tuyết Mai chia sẻ sau khi cầm tấm HCV trên tay.

Trước khi tới Thái Lan tranh tài SEA Games 33, Lê Thị Tuyết Mai đã được tập huấn ở Pháp để thuần thục chuyên môn trong chiến thuật thi đấu tiếp sức 4x400m nữ cùng các đàn chị. Theo đánh giá của Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, nữ tuyển thủ này đang có sự trưởng thành qua mỗi giai đoạn thi đấu. Đặc biệt, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam bắt đầu cần lớp VĐV trẻ góp mặt. Tuyết Mai có cơ hội này bởi cô mới 21 tuổi.

Tuyết Mai giành được HCV đầu tiên cho mình ở đấu trường SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Trong tập luyện, tôi được các chị hướng dẫn và trao đổi rất nhiều. Đó là mọi người động viên tôi tự thi thi đấu, vượt qua các áp lực. Tôi không thấy mình bị khớp nên đã thi đấu hết khả năng của mình”, Tuyết Mai chia sẻ thêm.

Nội dung tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đã không còn Nguyễn Thị Huyền và tiếp tục vắng Quách Thị Lan tới đây. Lê Thị Tuyết Mai bảo rằng mình luôn xem những đàn chị đi trước là thần tượng để học hỏi và đạt được các thông số chuyên môn hiệu quả nhất.

Ngôi vô địch SEA Games 33-2025 là kỷ niệm đáng nhớ của Tuyết Mai cùng đồng đội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam hoàn thành tấm HCV thứ 12 bằng chiến thắng tại nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở SEA Games 33. Đây cũng là nội dung cuối cùng của môn điền kinh ở Đại hội lần này. Hôm nay, Tuyết Mai lên đường về nước. Cô bảo rằng điều đầu tiên khi về nhà chính là khoe tấm HCV lần đầu có được ở SEA Games với người thân.

MINH CHIẾN