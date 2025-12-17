50 tuyển thủ điền kinh về nước sau hành trình tranh tài SEA Games 33

Đội tuyển điền kinh Việt Nam rời Thái Lan về nước trong ngày 17-12, khép lại những ngày tranh tài sôi nổi ở SEA Games 33-2025.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giành 12 HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi rất vui khi đã hoàn thành được kết quả thi đấu. Năm nay, môn điền kinh tại SEA Games 33-2025 diễn ra thật kịch tính”, tuyển thủ Quách Thị Lan bày tỏ.

HLV Trần Văn Sỹ của đội tuyển điền kinh Việt Nam cho rằng: “Đây là kỳ SEA Games có nhiều điều đáng nhớ. Nhưng trên hết, từng thành viên của đội đã nỗ lực trong những ngày tranh tài”. Lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên cho rằng sẽ có những điều cần rút kinh nghiệm sau thi đấu nhưng lúc này, toàn đội đã hoàn thành xong chương trình SEA Games 33-2025 để lên đường về nước với tinh thần tốt nhất.

Toàn bộ thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam rời Thái Lan trong ngày 17-12. Theo lịch di chuyển, các tổ nhóm nội dung sẽ về nước tại các điểm ở Hà Nội, Bắc Ninh, TPHCM và Đà Nẵng tùy thuộc nơi tập huấn chuyên môn.

Ở kỳ SEA Games 33-2025, điền kinh Việt Nam góp mặt 50 VĐV. Chúng ta đã tham dự 38 nội dung trong tổng số 47 nội dung của chương trình thi đấu và giành 34 huy chương (12 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ). Đội tuyển điền kinh Việt Nam xếp hạng nhì. Xếp nhất là điền kinh chủ nhà Thái Lan với kết quả 13 HCV, 13 HCB, 4 HCĐ còn hạng ba là Indonesia (9 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ).

Đây là kỳ SEA Games ghi nhận đội tuyển điền kinh giành được nhiều huy chương nhất trong các đội tham gia tranh tài. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có 12 HCV nên không giành được hạng nhất toàn đoàn. Cách đây 2 năm, đội tuyển điền kinh Việt Nam từng đạt 40 huy chương (12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ) và xếp hạng nhì tại SEA Games 33-2023.

Các VĐV tiếp sức 4x400m nữ giành tấm HCV cuối cùng (HCV thứ 12) cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông báo của Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025, không có kỷ lục SEA Games nào trong các kết quả đạt HCV của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Đại hội lần này.

Sau khi về nước, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục chuẩn bị cho chương trình tập huấn năm 2026 và nhiệm vụ hướng tới ASIAD 20 vào năm sau.

MINH CHIẾN