Các cô gái điền kinh tỏa sáng

Ngày tranh tài 16-12 cũng là ngày thi đấu cuối của môn điền kinh SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký với lãnh đạo ngành thể thao là 12 HCV.

Đáng chú ý, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng điền kinh" khi xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thời gian 10 phút 13 giây 75, cũng như hoàn thành hat-trick HCV tại SEA Games 33. Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh đã trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành được 15 HCV trong các lần tham dự SEA Games.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày, Bùi Thị Kim Anh mang tin vui về cho điền kinh Việt Nam khi đoạt HCV nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m86. Trong khi nữ VĐV Trần Thị Loan đoạt HCV ở nội dung nhảy xa của nữ với thành tích 6m53. Trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ của SEA Games 33 ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Đội hình Việt Nam gồm: Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc bứt tốc về đích để giành HCV với thành tích 3 phút 32 giây 59.

Ngay trong tối 16-12, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã khẳng định sẽ trao thưởng cho các tuyển thủ quốc gia 1 tỷ đồng nhờ thành tích giành 12 HCV ở SEA Games 33.

Thi đấu ở hạng cân 50kg nữ nội dung Point Fighting môn kickboxing, Hoàng Thị Thùy Giang đã thể hiện phong độ vượt trội khi đánh bại đối thủ đến từ Myanmar trong trận chung kết. Với lối đánh linh hoạt, tốc độ và khả năng ghi điểm chính xác sở trường, nữ võ sĩ đã áp đảo hoàn toàn, giành chiến thắng cách biệt 12-2. Tiếp đó, võ sĩ Nguyễn Quang Huy cũng có màn trình diễn ấn tượng ở nội dung full contact 57kg nam, vượt qua võ sĩ Thái Lan với tỷ số 2-0 và giành HCV.

Đội tuyển rowing Việt Nam giành thêm 1 HCV từ nỗ lực của bốn tay chèo Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Các VĐV hoàn thành đường đua chung kết với kết quả 7 phút 58 giây 190.

Trong khi đó, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam có thêm HCV từ nội dung Liên Quân Mobile nữ sau chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-0 trước đội tuyển Lào. Đáng lẽ ra, đối thủ chính của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết phải là Thái Lan - ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng bê bối đã xảy ra khi 1 VĐV của đội Thái Lan bị phát hiện gian lận vì cài đặt phần mềm trái phép nhờ người khác chơi hộ. Tuyển Thái Lan sau đó đã loại VĐV này, đồng thời rút đội khỏi SEA Games 33 vì hành vi phi thể thao.

Trong ngày, sự chú ý của giới mộ điệu còn được đổ dồn về trận bán kết hạng cân 65kg nam môn pencak silat giữa Nguyễn Minh Triết và Marzuki Muhammad Izzul Irfan (Malaysia).

Trong một tình huống, võ sĩ Malaysia đã tung ra một cú đấm hiểm hóc, trực tiếp tác động vào vùng cổ của Minh Triết khiến anh ngã trên sàn đấu và có dấu hiệu bất tỉnh. Nam VĐV sau đó đã được đưa ra khỏi sân và chuyển thẳng đi cấp cứu để kiểm tra và điều trị chấn thương nguy hiểm này. Sau đó, trọng tài vẫn quyết định cho VĐV Malaysia giành chiến thắng.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)