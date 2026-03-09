Đội tuyển triathlon Việt Nam sẽ không tham dự ASIAD 20

Dựa theo dự báo về khả năng tranh chấp thành tích, đội tuyển triathlon Việt Nam sẽ không tới Nhật Bản tranh tài ASIAD 20.

Đội tuyển triathlon Việt Nam sẽ không góp mặt ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Theo sự chuẩn bị chuyên môn, đội tuyển 3 môn thể thao phối hợp (triathlon) Việt Nam sẽ không đăng ký tham dự ASIAD 20.

Môn triathlon đã được đưa vào chính thức tại các kỳ Đại hội thể thao châu Á. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại, đội tuyển triathlon Việt Nam dự báo khó có cơ hội tranh chấp được thành tích huy chương ở ASIAD 20. Do đó, chúng ta sẽ không tham gia môn đấu này ở kỳ Đại hội sắp tới tại Nhật Bản.

Môn triathlon chỉ tổ chức 3 nội dung tại ASIAD 20 gồm cá nhân nam, cá nhân nữ và phối hợp đồng đội nam nữ. Các VĐV góp mặt sẽ thi đấu cự ly theo quy định dành cho bơi, đạp xe và chạy bộ.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức tại Trung Quốc, môn triathlon đã thu hút 70 VĐV của 20 đội tuyển góp mặt. Đội truyển triathlon Việt Nam không tranh tài tại kỳ Đại hội trên. Lúc đó, nội dung thi đấu cũng có 3 bộ huy chương tương tự như kỳ ASIAD 20. Đội tuyển triathlon Nhật Bản đã giành 3 HCV ở kỳ tranh tài trên.

SEA Games 33-2025 là Đại hội thể thao quốc tế gần nhất mà đội tuyển triathlon Việt Nam tranh tài. Trong các nội dung dành cho triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ), các tuyển thủ Việt Nam không giành được huy chương. Tại Thái Lan khi đó, tuyển thủ Lâm Quang Nhật đã thi đấu nội dung cá nhân nam và đứng hạng 5 còn Vũ Đình Duân có hạng 10. Đối với cá nhân nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Cương đã không tham gia.

Ở SEA Games 33-2025, đội tuyển triathlon Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCĐ khi thi đấu duathlon (chạy bộ, đạp xe) ở SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN