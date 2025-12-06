Đội tuyển triathlon Việt Nam đã biết lộ trình thi đấu SEA Games 33

Lộ trình thi đấu các nội dung của môn 3 môn thể thao phối hợp (triathlon) của SEA Games 33-2025 vừa được công bố trước giờ khai cuộc.

Một trong những lộ trình thi đấu nội dung triathlon cá nhân nam, nữ đã được công bố ở môn triathlon SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi đã được thông báo về lộ trình thi đấu từng nội dung trong môn 3 môn thể thao phối hợp tại SEA Games 33-2025. Toàn bộ tuyển thủ sẽ kịp thời gian làm quen trước khi vào thi đấu chính thức SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn triathlon (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn triathlon Việt Nam – bà Nguyễn Thu Phương cho biết.

Dự kiến ngày 9-12, đội tuyển triathlon Việt Nam sang Thái Lan. Mục tiêu quan trọng của việc di chuyển sớm tới nước bạn để từng người đủ thời gian làm quen với khí hậu và lộ trình tranh tài. Một trong những điểm khó khăn của SEA Games 33-2025 là các nội dung cá nhân thuộc duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ) và aquathlon (bơi, chạy bộ) không diễn ra. Thay vào đó, duathlon và aquathlon chỉ tổ chức nội ung đồng đội và tiếp sức.

Với triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ), 2 nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ có trong chương trình thi đấu cùng với đồng đội, tiếp sức.

Đội tuyển triathlon Việt Nam đang sẵn sàng sang Thái Lan thi đấu. Ảnh: VNTRI

Việc chủ nhà Thái Lan tập trung tổ chức tranh tài các nội dung tiếp sức và đồng đội khiến các đội tuyển triathlon (trong đó có Việt Nam) tham dự SEA Games 33-2025 phải nắm bắt kỹ về lộ trình thi đấu. Bởi yếu tố chuyên môn quyết định về kết quả chung cuộc chính là chiến thuật, khả năng phối hợp. Khi từng tuyển thủ nắm bắt được lộ trình kỹ càng, họ sẽ tuân thủ tốt chiến thuật do ban huấn luyện đề ra.

Ngay sau khi lộ trình được Ban tổ chức môn triathlon SEA Games 33-2025 đưa ra, Ban huấn luyện đội tuyển triathlon Việt Nam xem xét kỹ về sơ đồ được cung cấp. Theo chia sẻ, môn đấu được khởi tranh vào ngày 16-12 vì thế việc sang Thái Lan vào ngày 9-12 vẫn đủ thời gian để VĐV Việt Nam nắm bắt hành trình tranh tài của mình. Hiện tại, toàn đội đang giữ nhịp độ tập duy trì ở Đà Nẵng. Yêu cầu trên hết là không được xảy ra chấn thương bởi thời gian thi đấu đã cận kề.

Phạm Tiến Sản là 1 trong những người nhiều kinh nghiệm sẽ góp mặt SEA Games 33-2025. Ảnh: TIẾN SẢN

Đến với SEA Games 33-2025, đội tuyển triathlon Việt Nam gồm những gương mặt có phong độ tốt nhất như Phạm Tiến Sản, Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Sùng Páo, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Thị Yến Như, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Trinh, Hoàng Văn Hải, Trần Đình Tàu, Phan Đức Bảo Khang, Vũ Đình Duân, Nguyễn Thị Kim Cương, Lê Thị Như Quỳnh, Đặng Ái Mỹ, Trịnh Khánh Ly, Lâm Quang Nhật.

Trong số này, 2 tuyển thủ nhiều kinh nghiệm và cũng thành công nhất trong các kỳ SEA Games trước đây của đội tuyển là Phạm Tiến Sản và Nguyễn Thị Phương Trinh. Tại SEA Games 33-2025, họ không thi đấu nội dung cá nhân nhưng tập trung chuyên môn hướng tới những kết quả cao nhất đối với đồng đội dành cho tranh tài duathlon.

Liên đoàn triathlon Việt Nam đã quyết định mức thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 15 triệu đồng tương ứng với thành tích mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ nếu tuyển thủ Việt Nam giành tại SEA Games 33-2025. Đây là phần thưởng để khích lệ tinh thần cho các VĐV sẵn sàng thi đấu giành thành tích cao nhất tại Thái Lan năm nay. Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển triathlon Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Theo quy định chuyên môn Ban tổ chức Thái Lan đưa ra, đối với triathlon thì các VĐV sẽ bơi 750m, đạp xe 20km và chạy bộ 5km dành cho cá nhân. Thi đấu triathlon đồng đội, từng VĐV thực hiện bơi 300m, đạp xe 8km và chạy bộ 2km; với duathlon đồng đội, từng VĐV chạy 2km, đạp xe 8km và chạy bộ 1km; với aquathlon đồng đội, từng VĐV bơi 500m và chạy bộ 2,5km.

MINH CHIẾN