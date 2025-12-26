Tấm HCV SEA Games 33 của đội bóng đá nam đã giúp Đoàn thể thao may mắn hoàn thành mục tiêu

Đó là phân tích của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL khi tổng kết công tác chuyên môn và hướng tới nhiệm vụ của ngành thể thao năm 2026.

Kết quả của bóng đá nam tại SEA Games 33-2025 đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam đạt được mục tiêu về thành tích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

SEA Games 33 sẽ có nhiều điều để phân tích

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 đã được Cục TDTT Việt Nam thực hiện sáng ngày 26-12 tại Hà Nội.

Nhìn nhận về công tác chuyên môn và các công việc đã thực hiện, đại diện Bộ VH-TT-DL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ghi nhận một số kết quả chú ý. Trong đó, ngành thể thao đã hoàn thiện các nội dung của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, từ đó chờ cấp quản lý phê duyệt.

Đây được đánh giá là bước ngoặt về các chế độ, chính sách mà ngành thể thao sẽ thực hiện đối với người làm thể thao (trong đó có HLV, VĐV) giai đoạn sắp tới.

Tuy nhiên, nhìn vào kết quả thành tích cao, đặc biệt là SEA Games 33-2025, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho rằng kết quả HCV của đội bóng đá nam đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam may mắn hoàn thành mục tiêu ở Thái Lan vừa qua. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL nhìn thẳng vấn đề rằng thành tích 87 HCV của Đoàn thể thao Việt Nam và đứng vị trí hạng 3 là không đạt yêu cầu đề ra. Dù thực tế, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đặt chỉ tiêu để Đoàn thể thao Việt Nam thực hiện là 100 HCV và đứng trong top 2 quốc gia dẫn đầu.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đánh giá công tác hoạt động của Cục TDTT năm 2025 trong Hội nghị tổng kết. Ảnh: MINH CHIẾN

Dù vậy, từ thực tiễn thành tích của các đội tuyển thể thao quốc gia tại SEA Games 33-2025 thì Cục TDTT Việt Nam đánh giá trực tiếp sự chuẩn bị chuyên môn để tìm giải pháp đầu tư, hoạch định lực lượng HLV, VĐV trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD 20 năm 2026. Đây là một trong những mục tiêu trọng điểm về thể thao thành tích cao của thể thao Việt Nam ở năm tới.

Triển khai đề án chiến lược 2026-2046 cho các môn trọng điểm ASIAD, Olympic

Nhiều nội dung đã được báo cáo về các công tác của ngành thể thao trong năm 2025, từ đó nhà quản lý định hướng tiếp tục thực hiện với nhiệm vụ năm 2026.

Với riêng lĩnh vực thành tích cao, chúng ta sẽ tập trung chuyên môn vào 4 Đại hội thể thao quốc tế quan trọng gồm ASIAD 20, Olympic trẻ 2026, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 và Đại hội thể thao Bãi biển châu Á 2026. Trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) – ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định để chuẩn bị cho các Đại hội này thì từng đội tuyển thể thao quốc gia có nhiệm vụ tham dự thi đấu phải rà soát kỹ lực lượng, tập huấn chuẩn bị chuyên môn kỹ nhất.

Bắn súng là môn được kỳ vọng có kết quả cao tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Đầu tư trọng điểm cho các môn Olympic, ASIAD; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu; ứng dụng khoa học – công nghệ trong huấn luyện, y học thể thao; phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải khu vực và quốc tế, trong đó phấn đấu trong top 20 tại ASIAD 20. Tổ chức thành công Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2-2026 tại TPHCM”, một trong những phương hướng nhiệm vụ của Cục TDTT Việt Nam đối với năm 2026 đã được trình bày.

Người làm chuyên môn thành tích cao trực tiếp đang chờ đợi Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2026 sẽ được phê duyệt, đưa vào thực thi. Năm 2026 chính là năm khởi đầu bắt tay vào thực hiện. Nếu Chương trình này được thông qua, với kinh phí đầy đủ, các môn trọng điểm của thể thao Việt Nam có những cơ hội đầu tư phát triển tốt hơn để phù hợp vào sự chuẩn bị theo chu kỳ hướng đến các kết quả HCV tại ASIAD và huy chương ở Olympic trong tương lai.

Năm 2025 được đánh giá có tích cực cải thiện cơ sở vật chất phục vụ thể thao. Các cơ sở vật chất tại Cần Thơ, Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Thuận (Lâm Đồng), Sapa (Lào Cai), Tam Đảo (Phú Thọ) đã và đang được nâng cấp, làm mới đưa vào phục vụ tập huấn chuyên môn. Hiện tại, cơ sở vật chất Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) đang được sửa chữa. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu các đơn vị quản lý khi có cơ sở vật chất đảm bảo cần phải vận hành tốt cũng như khai thác hiệu quả.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được tổ chức tại TPHCM (địa điểm chính) cùng Đồng Tháp, Đồng Nai từ ngày 14-11 đến 12-12-2026. Trong đó, khai mạc vào ngày 20-11-2026 và bế mạc ngày 12-12-2026.

MINH CHIẾN