Giải vô địch quốc gia hồ ngắn 25m sẽ diễn ra trong tháng 3

Sau kỳ nghỉ Tết, VĐV bơi cả nước sẽ bước vào chương trình thi đấu giải bơi, lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 diễn ra trong tháng 3 sắp tới.

VĐV bơi Việt Nam sẽ trở lại thi đấu giải vô địch hồ ngắn 25m ở thành phố Huế trong tháng 3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã công bố nội dung tranh tài giải bơi, lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 sẽ thi đấu tại thành phố Huế.

Các nội dung đối với môn bơi dành cho nam, nữ có các cự ly 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m (tự do); 50m, 100m, 200m (ếch); 50m, 100m, 200m (ngửa); 50m, 100m, 200m (bướm); 100m, 200m, 400m (hỗn hợp); tiếp sức tự do 4x100m; tiếp sức hỗn hợp 4x50m, 4x100m; tiếp sức nam nữ 4x100m tự do, 4x200m tự do, 4x100m hỗn hợp.

Với thi đấu lặn, VĐV sẽ tranh tài các nhóm cự ly đối với vòi hơi chân vịt, chân vị đôi cá nhân và tiếp sức nam, tiếp sức nữ, tiếp sức hỗn hợp.

Đây là giải chuyên môn đầu tiên trong năm 2026 thuộc hệ thống quốc gia của thể thao dưới nước. Vì thế, các VĐV hàng đầu của bơi, lặn Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài. Năm nay, Việt Nam không là chủ nhà của giải bơi vô địch châu Á (hồ ngắn 25m) 2026. Tuy nhiên, từ giải đấu này, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cũng sẽ chọn lựa những kình ngư có chuyên môn tốt nhất để tham gia giải đấu trên.

Sau kỳ nghỉ Tết, các tuyển thủ bơi Việt Nam đã trở lại tập luyện. Theo dự kiến, những gương mặt quen thuộc của bơi Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Diệp Phương Trâm… sẽ có mặt tại giải năm nay ở thành phố Huế. Chương trình tranh tài dự kiến diễn ra từ ngày 31-3.

MINH CHIẾN