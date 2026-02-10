Giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026 sẽ không diễn ra tại Việt Nam

Theo quyết định mới nhất, Việt Nam sẽ không tổ chức giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026 dù đã có kế hoạch dự kiến.

VĐV Việt Nam sẽ không thể thi đấu giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026 trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á tìm cơ hội tổ chức giải vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026. Thời điểm tổ chức đưa ra vào tháng 7-2026. Tuy nhiên trong cuộc làm việc mới nhất, kế hoạch tổ chức giải đấu chưa thể hiện thực. Do vậy, Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á sẽ tìm địa điểm mới tổ chức giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026.

Hiện tại, địa điểm thay thế Việt Nam chưa ấn định. Trong kế hoạch đề xuất tổ chức giải này, phía Việt Nam đã chọn hồ bơi tại Cung thể thao dưới nước quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) làm nơi tranh tài.

Việc chúng ta lỡ cơ hội làm chủ nhà giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026 cũng khiến VĐV Việt Nam không có dịp thi đấu giải quốc tế trên sân nhà trong năm nay.

Sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026, ngay trong tháng 3, các kình ngư bơi Việt Nam sẽ khởi đầu năm 2026 bằng giải vô địch hồ ngắn 25m quốc gia 2026 tại thành phố Huế. Đây là giải đấu thường niên được tổ chức khi năm mới bắt đầu.

Năm nay, Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) tiếp tục tổ chức các nội dung thi đấu vô địch thế giới 2026. Với môn bơi, FINA sẽ tổ chức giải vô địch thế giới hồ ngắn 25m. Chương trình thi đấu sẽ tổ chức vào tháng 12 tại Trung Quốc. Năm ngoái, 3 tuyển thủ Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên và Lương Jeremie Loic Nino đã đại diện đội tuyển Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới hồ ngắn 25m.

MINH CHIẾN