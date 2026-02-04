Chuyên gia Gustavo chia tay đội tuyển bơi Việt Nam

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tìm thuê chuyên gia mới trong năm 2026 do HLV người Brazil là ông Gustavo không tiếp tục đồng hành cùng các kình ngư.

Chuyên gia Gustavo (thứ 2, từ trái qua) đã chia tay đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Tín hiệu chuyên môn tích cực

Chuyên gia Gustavo (Brazil) đã tới Việt Nam làm việc từ đầu năm 2025. Trong quá trình huấn luyện cùng các cộng sự tại đội tuyển bơi Việt Nam, giới chuyên môn đánh giá vị chuyên gia này đã mang tới nhiều tích cực chuyên môn với VĐV.

Năm ngoái, đội tuyển bơi Việt Nam đã tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng như giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới, vô địch mặt nước mở Đông Nam Á và SEA Games 33-2025. Kình ngư Việt Nam giành được kết quả huy chương có giá trị trong nhiều cuộc thi đấu quốc tế. Đáng kể tại giải bơi vô địch châu Á 2025, kình ngư của Việt Nam giành được 15 huy chương (2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ). Các gương mặt như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo hay Võ Thị Mỹ Tiên đều giành được huy chương tại giải vô địch châu Á. Lần đầu tiên, đội tuyển bơi Việt Nam đạt được kết quả hơn 10 huy chương qua những nội dung tại giải vô địch chính thức của châu lục.

Ở SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam đã có 25 huy chương (trong đó có 6 HCV) thi đấu bơi ở hồ mái che và 3 huy chương (có 1 HCV) ở bơi mặt nước mở. Kết quả cũng được đánh giá mang lại những thành tích đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Đội tuyển bơi Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong những giải đấu này, chuyên gia Gustavo đều có mặt trực tiếp trên hồ để chỉ đạo VĐV thi đấu. Qua tìm hiểu, bơi Việt Nam vẫn muốn tiếp tục thực hiện chương trình chuyên môn cùng chuyên gia Gustavo, tuy nhiên vị HLV này vướng công việc tại quê nhà nên không thể tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Tìm chuyên gia phù hợp

Đội tuyển bơi Việt Nam đã trở lại tập luyện từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, chuyên gia Gustavo đã về nước, không tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Sau ASIAD 19 và Olympic 2024, nhà quản lý kỳ vọng sự thay đổi chuyên môn đối với nhóm kình ngư trọng điểm nên chuyên gia Gustavo được mời tới Việt Nam làm việc. Năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam đang hướng tới thi đấu ASIAD 20 và chuẩn bị cho những cuộc tranh tài vòng loại Olympic 2028 sắp diễn ra nhưng đã vắng chuyên gia. Do thế, chuyên môn của kình ngư trọng điểm được yêu cầu phải đảm bảo không bị ảnh hưởng.

Chuyên gia Gustavo đã tham gia chỉ đạo chuyên môn tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam khẳng định được tiềm năng giành thành tích cao trong tương lai qua việc nhiều gương mặt trẻ thi đấu đạt dấu ấn như Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Quang Thuấn… Việc phát triển đúng thời điểm sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố từ sự đầu tư cho tới người dẫn dắt trực tiếp. Cục TDTT Việt Nam đã bắt đầu tìm kiếm chuyên gia mới, bổ sung vị trí mà ông Gustavo để lại. Yêu cầu hàng đầu là chuyên gia mới có trình độ đồng thời sẽ phát triển tốt chuyên môn các VĐV trẻ của bơi Việt Nam.

Trong những năm gần đây, bơi Việt Nam luôn trải thảm đỏ mời chuyên gia tới Việt Nam làm việc theo các yêu cầu và khả năng chi trả chế độ. Dẫu thế, ít chuyên gia cập bến Việt Nam làm việc theo lộ trình dài. Đội tuyển bơi Việt Nam từng thực hiện tập huấn dài hạn nhóm tuyển thủ trọng điểm ở Hungary và được HLV Pete Nagy (Hungary) đồng hành. Tuy nhiên, chuyên gia Pete Nagy làm việc theo thời điểm không dài hạn.

Bài toán phát triển thành tích cho bơi Việt Nam cần đủ thời gian chuẩn bị. Vì vậy, các kình ngư quan trọng đang chờ sớm có chuyên gia mới trong thời gian sớm nhất.

Tuyển bơi Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu giải vô địch châu Á (hồ ngắn 25m), vô địch bơi đường dài châu Á, vô địch thế giới (hồ ngắn 25m) trong năm nay. Ngoài ra, VĐV quan trọng sẽ được tham gia ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

