Thể thao Việt Nam đổi mới đội ngũ chuyên gia nước ngoài

Nhiều chuyên gia của các đội tuyển thể thao quốc gia đã chia tay sau năm 2025 và lúc này ngành thể thao thực hiện sự đổi mới, tìm con người mới để tiếp tục nâng tầm thành tích.

Chuyền gia Park Chae-soon đã chia tay đội tuyển bắn cung Việt Nam sau năm 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Tìm những phương án mới

Thể thao Việt Nam đã chứng kiến nhiều chuyên gia chính thức chia tay các đội tuyển quốc gia sau SEA Games 33-2025. Đội tuyển bơi Việt Nam không tiếp tục tái ký hợp đồng với chuyên gia bơi Gustavo (Brazil) sau khi khép lại SEA Games 33-2025. Tiếp đó, chuyên gia Hariawan (Indonesia) cũng về nước sau thời gian làm việc tại đội tuyển cầu lông Việt Nam. Chuyên gia Park Chae-soon (Hàn Quốc) đã kết thúc chương trình làm việc cùng đội tuyển bắn cung Việt Nam sau 3 năm có mặt ở Việt Nam.

Trong khi đó, chuyên gia William Sullivan (Mỹ) của đội tuyển vật Việt Nam đã hoàn tất hợp đồng sau SEA Games 33-2025 và gần như không được tiếp tục gia hạn hợp đồng. Đội tuyển TDDC Việt Nam đồng thời không gia hạn hợp đồng cùng chuyên gia Nhật Bản để xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn theo định hướng mới.

Qua tìm hiểu, nhà quản lý Cục TDTT Việt Nam và nhiều bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) đánh giá, ghi nhận những sự đóng góp, sự tập trung huấn luyện của từng chuyên gia tại đội tuyển thể thao quốc gia. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam xác định mỗi chu kỳ tập huấn thì việc huấn luyện thi đấu phải đạt thành tích cụ thể theo đủ thời gian chuẩn bị. Đặc biệt, đội tuyển quốc gia có nhóm tuyển thủ trọng điểm sẽ định hình vượt qua đấu trường Đông Nam Á và hướng đến ASIAD, Olympic nên việc chuyên gia phù hợp hơn là tất yếu.

Chuyên gia để nâng tầm thành tích

Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được 6 HCV (thi đấu ở hồ có mái che) tại SEA Games 33-2025. Những tuyển thủ hàng đầu như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo… đã giành HCV ở SEA Games 33-2025 trên đất Thái Lan. Dẫu thế, người làm chuyên môn hiểu rõ chỉ số thành tích của họ chưa cải thiện so với trước. Để tính toán cạnh tranh cơ hội giành huy chương tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, đội tuyển bơi Việt Nam phải quyết định chọn chuyên gia nước ngoài phù hợp hơn.

Có thể xem nỗ lực huấn luyện của chuyên gia Gustavo là tích cực nhưng sự kỳ vọng của nhà quản lý thể thao Việt Nam muốn cao hơn kết quả mà ông đã làm thời gian qua.

Chuyên gia Gustavo không còn huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam sau SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

Chuyên gia Park Chae-soon (Hàn Quốc) là người có trình độ. Ông từng giành HCV Olympic cùng đội tuyển bắn cung Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì sao chuyên gia chưa có thành tích HCV cho cung thủ Việt Nam trên đấu trường SEA Games và ASIAD trong giai đoạn làm việc (ông Park Chae-soon làm việc tại Việt Nam từ năm 2023) vẫn cần sự lý giải. Ngành thể thao quyết định chia tay vị chuyên gia nổi tiếng này bởi hướng làm mới lại chuyên môn đã được xây dựng.

Ở một khía cạnh khác, thể thao Việt Nam sẽ tìm phương hướng huấn luyện chuyên môn tích cực hơn để nâng tầm tuyển thủ vật đối với các giải đấu tại châu Á.

Vì lẽ đó, việc tìm chuyên gia chất lượng huấn luyện vượt trội đã được xem xét. Tới đây, Cục TDTT Việt Nam sẽ xây dựng giải pháp cho nhóm tuyển thủ trọng điểm của vật tự do nữ.

Năm 2025, nhiều đội thể thao quốc gia đã tập huấn và có chuyên gia theo từng nhiệm vụ chuyên môn. Tại SEA Games 33-2025, trong các môn thể thao thành tích cao (trừ bóng đá) của Đoàn thể thao Việt Nam, chúng ta đã có các chuyên gia chỉ đạo chuyên môn tại đội tuyển taekwondo, điền kinh, karate, đấu kiếm, wushu, bắn súng, vật, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng rổ, bắn cung, sailing, rowing. Việc thay đổi chuyên gia theo mục tiêu thành tích cao ở những môn thể thao chưa có kết quả phù hợp đang được nhà quản lý tiến hành.

Chuyên gia Iran (thứ 4, từ trái qua) của đội tuyển taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: K.TUYỀN Mới nhất, đội tuyển taekwondo Việt Nam chia tay chuyên gia Heydari Erfan (Iran). Vị chuyên gia trực tiếp huấn luyện võ sĩ đối kháng nam đội tuyển taekwondo Việt Nam. Từ năm 2026, ông Heydari Erfan đã kết thúc hợp đồng và sang Indonesia làm việc.

