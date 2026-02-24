Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh tham gia giải Ngũ Dương Bôi 2026

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã có mặt tại Trung Quốc để sẵn sàng vào tranh tài giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 tại Trung Quốc.

Lại Lý Huynh đã sang Trung Quốc để chuẩn bị thi đấu giải Ngũ Dương Bôi 2026 vào ngày 25-2. Ảnh: VXF

Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 sẽ khởi tranh vòng chung kết vào ngày 25-2. Lúc này, Lại Lý Huynh đã có mặt tại Trung Quốc để sẵn sàng bước vào thi đấu. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 1-3. Lại Lý Huynh là đại diện duy nhất của cờ tướng Việt Nam được Ban tổ chức trao suất chính thức tham dự vòng chung kết năm nay.

Ngoài Lại Lý Huynh là đại diện của cờ tướng Việt Nam, các kỳ thủ Trung Quốc đã có suất tham dự vòng chung kết giải đấu gồm Mạnh Phồn Duệ, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Vương Vũ Bác, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiệt, Trình Vũ Đông, Lưu Bá Hoành, Túc Thiếu Phong, Doãn Thăng, Quách Phụng Đạt, Đường Tư Nam, Đường Đan, Phùng Gia Huấn. Theo Ban tổ chức, kỳ thủ giành ngôi vô địch tại giải sẽ nhận phần thưởng tương đương 1,1 tỷ đồng. Tại vòng chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026, các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn trong các cặp đấu.

Với việc đã giành ngôi vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh đang được truyền thông chủ nhà Trung Quốc tập trung chú ý để xem thành tích thi đấu tại giải Ngũ Dương Bôi 2026. Nam kỳ thủ của Việt Nam nhận suất tham dự giải đấu của Ban tổ chức khi giữ thành tích là đương kim vô địch cờ tướng thế giới.

Ở danh sách này, kỳ thủ Doãn Thăng là người từng đọ sức với Lại Lý Huynh tại trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 nhưng thua trận.

MINH CHIẾN