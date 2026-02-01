Các môn khác

Lại Lý Huynh sẽ tham dự vòng chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi

Giải đấu đã khép lại các vòng loại để chọn ra 16 gương mặt xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết sẽ khởi tranh vào tháng 2 này.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh góp mặt 16 kỳ thủ của vòng chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026. Ảnh: VXF
Ngày 31-1, vòng loại của giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 đã khép lại tại Quảng Châu (Trung Quốc). 108 kỳ thủ đã thi đấu vòng loại nhằm tìm ra 15 người xuất sắc nhất góp mặt vòng chung kết.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh là đại diện của Việt Nam được mời tham gia tranh tài. Do kỳ thủ của Việt Nam đã giành ngôi vô địch thế giới năm 2025, vì thế Ban tổ chức đặc cách để Lại Lý Huynh có suất vào vòng chung kết giải Ngũ Dương Bôi 2026 mà không đấu vòng loại.

Tại vòng loại, các kỳ thủ đã thi đấu trong 15 bảng đấu và tranh tài loại trực tiếp. Các cặp đấu diễn ra 2 ván lượt đi, về cờ tiêu chuẩn. Khi trận đấu có kết quả hòa, các ván cờ nhanh sẽ được áp dụng để phân định chiến thắng.

Khép lại vòng loại, tất cả các kỳ thủ tên tuổi của cờ tướng Trung Quốc đều có tên vào vòng chung kết gồm Mạnh Phồn Duệ, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Vương Vũ Bác, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiệt, Trình Vũ Đông, Lưu Bá Hoành, Túc Thiếu Phong, Doãn Thăng, Quách Phụng Đạt, Đường Tư Nam, Đường Đan, Phùng Gia Huấn.

Trong các kỳ thủ góp mặt vòng chung kết giải Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng là 2 người từng thi đấu trận chung kết giải vô địch thế giới 2025. Khi đó, Lại Lý Huynh đã vượt qua kỳ thủ người Trung Quốc.

Vòng chung kết giải Ngũ Dương Bôi 2026 sẽ tổ chức từ ngày 25-2 tới 1-3.

