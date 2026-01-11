Lại Lý Huynh không đạt kết quả tốt tại giải đấu ở Trung Quốc

Kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh để thua các trận khởi đầu đã tranh tài trong giải Tửu Tố Đỗ Khang 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc.

Lại Lý Huynh vẫn đang tranh tài một số giải đấu tại Trung Quốc thời điểm hiện tại. Ảnh: VXF

Giải đấu được tổ chức tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) với 3 giai đoạn. Tại giai đoạn thứ nhất, các kỳ thủ được phân vào từng bảng đấu để tranh tài vòng tròn. Lại Lý Huynh được nằm ở bảng đấu cùng kỳ thủ Hà Văn Triết, Lý Hàn Lâm. Bảng đấu còn lại có Tào Nham Lỗi, Triệu Phàn Vỹ và Hứa Quốc Nghĩa.

Bảng đấu có sự góp mặt của Lại Lý Huynh thi đấu từ ngày 9-1 tới 11-1. Trong các lượt đấu của mình ở ngày 9-1 và 10-1, Lại Lý Huynh đã để thua Lý Hàn Lâm và Hà Văn Triết do vậy không còn cơ hội đi tiếp tại giải. Ngày 11-1, kỳ thủ Lý Hàn Lâm và Hà Văn Triết sẽ gặp nhau để phân định thứ hạng trước khi vào vòng sau. Bảng đấu còn lại sẽ thi đấu từ ngày 23-1 tới 25-1. Sau khi các vòng bảng kết thúc, kỳ thủ sẽ thi đấu vòng tranh vô địch từ ngày 6-2 tới 8-2.

Lại Lý Huynh là một trong những khách mời tại nhiều giải cờ tướng Trung Quốc thời điểm hiện tại. Trước đó, nhà vô địch thế giới 2025 đã thi đấu với kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc là Tào Nham Lỗi nhưng không có được chiến thắng chung cuộc.

Trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 mới đây, nam kỳ thủ của thể thao TPHCM đã góp mặt trong danh sách 10 gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN