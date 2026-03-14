Phổ cập bơi lội cho người dân đô thị

Nhiều năm qua, TPHCM kiên trì triển khai các giải pháp phổ cập bơi cho người dân như một nhiệm vụ xã hội bền bỉ. Từ những hồ bơi cộng đồng đến các mô hình xã hội hóa, bơi lội dần trở thành kỹ năng sống thiết yếu.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của các hồ bơi cộng đồng hoạt động hiệu quả đã trở thành điểm sáng trong hành trình “xóa mù” bơi. Trong đó, Ánh Viên Swim Club tại phường Phước Long mang một sắc thái rất riêng bởi hướng tới tạo ra một môi trường học bơi thân thiện, dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu ở mọi lứa tuổi.

Chia sẻ về định hướng của mình, Nguyễn Thị Ánh Viên (cựu kình ngư quốc gia) cho biết, khi triển khai, Ánh Viên Swim Club không đặt nặng việc đào tạo vận động viên. Điều quan trọng nhất là giúp mọi người không còn sợ nước, biết những kỹ năng bơi cơ bản để tự bảo vệ mình khi gặp tình huống nguy hiểm.

Tại Ánh Viên Swim Club, các huấn luyện viên chú trọng dạy bơi cho trẻ em theo cách không tạo áp lực thành tích. Nhiều phụ huynh tìm đến không phải để kỳ vọng con mình theo đường thi đấu, mà đơn giản là để biết bơi đúng cách. Phụ huynh Trần Thị Ngọc Lan (ngụ phường Bình Trưng) chia sẻ: “Sau một khóa học, con tôi không còn sợ nước. Cháu biết cách thở, nổi và xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Điều tôi hài lòng nhất là các thầy cô giúp con hình thành ý thức an toàn chứ không chỉ dạy kỹ thuật”.

Các em nhỏ học bơi tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM

Ở khu vực trung tâm thành phố, Câu lạc bộ (CLB) Thể dục thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm tại phường Sài Gòn lại là lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng, học sinh, sinh viên. Không gian hồ bơi ngoài trời rộng rãi, thoáng mát cùng giá vé phải chăng giúp nơi đây phục vụ đa dạng đối tượng. Chị Ngô Việt Hà (ngụ phường Sài Gòn) cho biết: “Giá vé chỉ vài chục ngàn đồng một suất bơi nhưng chất lượng nước và không gian rất tốt. Nhiều người có thể tiếp cận môi trường bơi an toàn, sạch sẽ mà không phải quá lo lắng về tài chính”.

Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng dần vượt qua nỗi sợ nước nhờ các lớp học bài bản. Em Lê Nhật Hạ (8 tuổi, ngụ phường Tân Định) kể: “Lúc đầu em rất sợ, cứ nghĩ mình sẽ bị chìm. Nhưng thầy cô dạy em cách đứng nước, thở nước. Giờ em biết bơi ếch rồi, xuống hồ không còn lo nữa và còn có thêm nhiều bạn mới”.

Cách CLB Thể dục thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm không xa, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM (hay còn gọi là hồ bơi Yết Kiêu) được xem là một trong những địa chỉ tiêu biểu trong công tác “xóa mù” bơi cho cộng đồng. Trung tâm sở hữu cơ sở vật chất đạt chuẩn, có cứu hộ túc trực, biển cảnh báo an toàn và khung giờ hoạt động linh hoạt từ 5 giờ 30 đến 19 giờ 30 mỗi ngày.

Hơn nữa, học phí các khóa học phù hợp với nhiều chương trình phổ cập, thậm chí miễn phí, giúp trung tâm tiếp cận đông đảo người dân. Chị Lê Thị Thu Hà (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) kể: “Ngày trước tôi rất sợ nước vì từng suýt bị đuối lúc nhỏ. Nhưng thấy con được học bơi bài bản ở đây với giá phù hợp, tôi đăng ký học luôn. Giờ biết bơi rồi, tôi tự tin hơn khi đi chơi sông nước cùng gia đình”.

Theo ông Chung Tấn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, nhận thức của người dân đã thay đổi đáng kể. Trước đây, nhiều phụ huynh chỉ cho con đến hồ bơi để chơi cho mát, giờ họ quan tâm hơn đến việc học bơi nghiêm túc, an toàn và đúng kỹ thuật.

“Học bơi không chỉ là học động tác, mà còn là quá trình làm quen với nước và xây dựng sự tự tin từng bước. Khi được hướng dẫn đúng cách, trong môi trường an toàn, ai cũng có thể vượt qua nỗi sợ”, ông Phong cho hay.

Trong bối cảnh TPHCM mở rộng không gian đô thị gắn với sông nước, những hồ bơi cộng đồng đang âm thầm đóng vai trò như những “lớp học sinh tồn” giữa lòng thành phố. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, mỗi nhịp bơi vững vàng hơn chính là một bước tiến bền bỉ trên hành trình “xóa mù” bơi cho cộng đồng đô thị.

NGUYỄN ANH