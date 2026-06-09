Tuyển bắn súng Việt Nam giành HCV thứ 6 tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thành Nam là những người thi đấu xuất sắc tiếp tục mang về HCV cho đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Xạ thủ Mộng Tuyền, Thành Nam (giữa) có tấm HCV quan trọng ở ngày thi đấu 9-6. Ảnh: VŨ ANH

Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2026 vẫn đang tranh tài tại Đài Bắc Trung Hoa. Trong sáng ngày 9-6, chúng ta đã có thêm niềm vui giành HCV ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Tham dự nội dung, đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký 2 đội hình gồm Lê Thị Mộng Tuyền/Nguyễn Thành Nam và Phí Thanh Thảo/Phùng Việt Dũng.

Ở vòng loại, Mộng Tuyền và Thành Nam đã đạt 626,6 điểm để có vị trí thứ 3 và giành quyền vào chung kết bài bắn. Tại vòng loại, Phí Thanh Thảo và Phùng Việt Dũng chỉ đạt 621,2 diểm, đứng hạng 7, không có suất góp mặt chung kết.

Tại chung kết, Mộng Tuyền và Thành Nam đã thi đấu xuất sắc đạt tổng 497,8 điểm và giành HCV. Đây là kết quả đạt đúng chỉ tiêu thành tích mà Ban huấn luyện đề ra.

Tấm HCV tại nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ là tấm HCV thứ 6 của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 tới lúc này. Năm ngoái tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, đội tuyển bắn súng Việt Nam từng giành được HCV nội dung trên với kết quả thi đấu của xạ thủ Mộng Tuyền, Tâm Quang.

Hiện tại, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đang là một trong những gương mặt giữ chuyên môn tốt tại nội dung 10m súng trường hơi nữ của Thể thao TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2026 còn tranh tài tới hết ngày 12-6. Năm nay, giải tranh tài các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu một số nội dung quan trọng trong những ngày còn lại.

MINH CHIẾN