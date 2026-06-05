Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026

Các xạ thủ hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 ngay khi vừa trở về từ Cúp thế giới 2026.

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy vẫn đang là những gương mặt hàng đầu của súng ngắn Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là 1 trong những gương mặt quan trọng của nội dung súng ngắn thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có mặt tại Đài Bắc Trung Hoa tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ngoài Thu Vinh, đội tuyển bắn súng Việt Nam còn có nhiều xạ thủ nổi bật khác như Nguyễn Thùy Trang, Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy...

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ thi đấu chính thức từ ngày 5-6 tới 12-6. Trong giải, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ góp mặt đầy đủ các nội dung dành cho súng ngắn và súng trường nam, nữ cùng các nội dung bắn đĩa bay.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là 2 gương mặt được Ban huấn luyện kỳ vọng có thể đạt kết quả tốt nhất trong các nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao.

Cách đây gần 1 năm tại SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh đã là xạ thủ giành 2 HCV trong các bài bắn cá nhân 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn hơi nữ. Tại giải bắn súng vô địch Đông Nam Á năm 2025, Trịnh Thu Vinh đã có HCV cá nhân bài bắn 25m súng ngắn thể thao và HCB bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ. Nữ xạ thủ được tập trung để tiếp tục đảm bảo chuyên môn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Mới đây, 15 xạ thủ chủ lực của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tranh tài Cúp thế giới 2026 (ISSF World Cup 2026) tại Đức. Chúng ta không giành được huy chương trong các bài bắn tham dự. Tuy vậy, Ban huấn luyện đánh giá giải đấu là dịp để VĐV rút kinh nghiệm cũng như cải thiện thêm tâm lý, chuyên môn khi thi đấu trước các đối thủ mạnh của thế giới cũng như châu Á tại Đức. Ở Cúp thế giới 2026, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang từng dự 3 nội dung lần lượt gồm 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ.

MINH CHIẾN