Trịnh Thu Vinh và các xạ thủ trọng điểm súng ngắn tranh tài ở Cúp thế giới 2026

Các xạ thủ của nội dung súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường tham dự Cúp thế giới (ISSF World Cup) 2026 tại Đức.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký 15 xạ thủ tham dự giải đấu này. Đây là chương trình quốc tế tiếp theo dành cho xạ thủ bắn súng Việt Nam kể từ giải đấu gần nhất vào tháng 2 ở Ấn Độ là vô địch châu Á 2026 (dành cho súng ngắn, súng trường).

Tại Đức lần này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là thành viên tham dự. Theo đăng ký, cô sẽ tham gia 3 nội dung sở trường là 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ là 10m súng ngắn đồng đội nam nữ.

Xạ thủ Phạm Quang Huy cũng được tham dự 3 nội dung tại Đức gồm 10m súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn thể thao nam và 10m súng ngắn đồng đội nam nữ.

Cùng Thu Vinh, Phạm Quang Huy các xạ thủ trọng điểm của nội dung súng ngắn của đội bắn súng Việt Nam sẽ đến Đức gồm Hà Minh Thành, Phạm Công Minh, Lê Duy Vương, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam. Chương trình thi đấu sẽ diễn ra tại thành phố Munich (Đức) từ ngày 24.5 tới 31-5.

Cúp thế giới 2026 tại Đức sẽ thu hút 696 xạ thủ từ 80 đội trên toàn thế giới tham dự. Trịnh Thu Vinh và các xạ thủ của nội dung súng ngắn đang chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20. Vì vậy, chương trình thi đấu tại Đức là cuộc kiểm tra thành tích sau thời gian tập luyện của từng VĐV.

Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia và tổ súng ngắn nữ có sự đồng hành của chuyên gia Mông Cổ.

