Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 7 nội dung 10m súng ngắn tại Cúp thế giới 2026

Thùy Trang (trái) từng giành huy chương 10m súng ngắn hơi nữ tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cúp bắn súng thế giới 2026 (ISSF World Cup 2026) còn thi đấu tại Munich (Đức). Tại ngày tranh tài mới nhất 29-5 (theo giờ địa phương), đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có Nguyễn Thùy Trang tham dự chung kết 10m súng ngắn hơi nữ.

Dù tập trung thi đấu nhưng xạ thủ trẻ của Việt Nam không gây được bất ngờ nên đứng hạng 7 chung cuộc với kết quả 138.7 điểm. Trong chung kết tại Đức, xạ thủ Suruchi Inder Singh (Ấn Độ) giành ngôi vô địch với kết quả 242.1 điểm. Đây đang được xem là 1 trong những ứng viên có thể tranh thành tích cao tại ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay.

Trước đó tại vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ, đội tuyển bắn súng Việt Nam có Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng góp mặt. Thùy Trang đã đạt 579 điểm để đứng hạng 5 trong khi Thu Vinh có 576 điểm xếp hạng 15 còn Hoa Hồng có 561 điểm đứng vị trí 85.

Cũng trong chương trình thi đấu, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu thi đấu bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Trong số này, xạ thủ Phạm Quang Huy có kết quả tốt nhất tại vòng loại là 580 điểm để đứng hạng 17.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam còn tranh tài tại giải tới ngày 31-5. Cúp thế giới 2026 là một trong những cuộc chuẩn bị chuyên môn để xạ thủ Việt Nam hướng tới ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN