Sergei Kharitonov sẵn sàng tái đấu với Alexander Emelianenko

Võ sĩ MMA hạng nặng người Nga Sergei Kharitonov lên tiếng tâm sự với phóng viên Fedor Ryzhov ở trên cổng thông tin MMA TV xung quanh những suy nghĩ anh sẽ tái đấu với 2 tên tuổi là đồng hương Alexander Emelianenko và đối thủ người Mỹ gốc Belarus đã từng thượng đài UFC là Andrei Arlovski.

“Lính dù” Kharitonov (biệt danh “Lính dù” vốn phản ánh chân thật thân thế của anh vì anh từng là quân nhân thuộc VDV) tuyên bố rằng, xét về lý thuyết anh rất sẵn sàng cho trận đấu thứ 2 với Huyền thoại Emelianenko, nhưng anh đưa ra một điều kiện bất thường cho trận đấu...

“Về lý thuyết, vâng, tất nhiên, một trận đấu sẽ là có thể nếu bác sĩ cho phép. Nhưng với một điều kiện: Được phép sử dụng các cú đá. Và trọng tài sẽ không phạt tôi vì điều đó. Tôi sẽ không kết liễu hắn ta - chỉ dùng những cú đá thôi”, “Lính dù” Kharitonov chia sẻ khá là lạ.

Kharitonov và Emelianenko đã từng gặp nhau vào năm 2006 tại một giải đấu MMA mang tên là Pride Fighting Championship (tại Nhật Bản). Trận đấu đó đã chứng kiến Emelianenko xuất sắc giành chiến thắng bằng TKO ngay trong hiệp đấu đầu tiên, ở phút thứ 6 và là giây thứ 45.

Dù sẵn lòng tái đấu Emelianenko, Kharitonov lại phản ứng gay gắt với tin đồn anh tái đấu với Cựu vô địch hạng nặng UFC là “Pit Bull” Arlovski. Kharitonov tuyên bố cuộc đàm phán trận đấu này đang được tiến hành với nhiều tổ chức khác nhau, nhưng Arlovski đang thổi giá.

“Đó hoàn toàn là chuyện vô lý! Orlovsky sẽ không bao giờ đồng ý đấu với tôi. Anh ta đã nói chuyện với tổ chức này, rồi lại với tổ chức khác... Anh ta đang đòi một khoản phí cắt cổ là 1 triệu đô la. Tôi sẽ chỉ đấu với mức phí 300 ngàn đô la mà thôi”, Kharitonov tiết lộ chi tiết.

“Aslanbek Badayev nói rằng Kharitonov đang đòi rất nhiều tiền. Nhưng Arlovsky mới đang đòi một số tiền khổng lồ. Trận đấu này sẽ thu hút rất nhiều khán giả vì là một trận tái đấu. Nhưng tôi sẽ nói thẳng: Arlovsky là một kẻ hèn nhát đơn giản anh ta sẽ chạy trốn khỏi tôi”.

“Anh ta sẽ không bao giờ đồng ý tái đấu với tôi đâu. Hoặc là anh ta sẽ chỉ chạy trốn khỏi tôi khỏi các góc của võ đài. Anh ta đã chạy trốn khỏi tôi tại võ đài American Top Team đó chi”, võ sĩ cũng đã 45 tuổi nhớ lại về chiến thắng oanh liệt tại sự kiện Strikeforce hồi tháng 12-2011.

Trong sự kiện Strikeforce: Fedor vs Silva (Fedor Emelianenko, anh trai của Alexander, thi đấu với Antonio Silva) năm đó, Kharitonov đã hạ KO Arlovski bằng loạt đòn quyền ngay ở trong hiệp đấu đầu tiên, phút thứ 2 và giây thứ 49. Sau đó, Arlovski quay lại UFC nhưng thất bại.

