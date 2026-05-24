Phường Xuân Hoà dẫn đầu môn wushu Đại hội TDTT TPHCM 2026

Môn wushu thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã chính thức khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị phường Xuân Hoà.

BTC trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích

Môn wushu quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 34 đơn vị. Các võ sĩ tranh tài ở 30 nội dung taolu (biểu diễn) và 17 nội dung tán thủ (đối kháng), mang đến những màn biểu diễn đẹp mắt và những trận đấu đối kháng kịch tính.

Kết thúc giải, đơn vị phường Xuân Hoà xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 9 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Xếp sau là phường An Đông ở vị trí thứ nhì, trong khi xã Phước Hòa giành hạng ba chung cuộc. Thành tích này phản ánh sự đầu tư bài bản cũng như chiều sâu lực lượng của các đơn vị.

Các tiết mục tranh tài được chuẩn bị công phu

Theo Ban tổ chức, các đơn vị phường, xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ về số lượng mà còn nâng cao đáng kể chất lượng chuyên môn. Trình độ kỹ thuật của các vận động viên có bước tiến rõ rệt so với các kỳ trước, cho thấy phong trào wushu tại cơ sở ngày càng được chú trọng.

Đáng chú ý, giải đấu ghi nhận xu hướng trẻ hóa khi độ tuổi tham gia được mở rộng từ 8 tuổi đối với taolu và từ 15 tuổi đối với tán thủ. Điều này tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng, hướng đến xây dựng lực lượng kế cận bền vững.

Ngay sau đại hội, đội tuyển Wushu TPHCM sẽ tham dự Giải trẻ quốc gia tại Thanh Hóa. Tiếp đó, vào tháng 9 và tháng 10, các vận động viên trọng điểm sẽ tham gia tập huấn để sẵn sàng cho kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 2026 vào cuối năm.

NGUYỄN ANH