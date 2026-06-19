Thể thao Việt Nam xác địch mục tiêu giành thành tích cao tại 7 môn chủ lực ở ASIAD 20

Đó là bày tỏ của đại diện Cục TDTT Việt Nam khi trao đổi về công tác chuẩn bị chuyên môn đối với ASIAD 20.

Đua thuyền là một trong những môn quan trọng mà Thể thao Việt Nam hướng tới giành kết quả cao tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 18-6, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã cho biết: “Hiện tại, các đội tuyển thể thao quốc gia đang được tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới tranh tài ASIAD 20. Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để giành thành tích cao hơn ASIAD 19. Tuy nhiên, các chỉ số thành tích huy chương được đặt ra sẽ phải dựa trên thực tiễn trong thi đấu”.

Tại kỳ ASIAD 19, thể thao Việt Nam từng đạt thành tích 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ. Trong đó, các thành tích HCV đạt được ở môn karate, cầu mây và bắn súng.

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng cho biết lúc này, dựa trên sự chuẩn bị chuyên môn và dự báo thành tích thì Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ giành được thành tích cao trong 7 đội tuyển quốc gia gồm bắn súng, karate, cầu mây, xe đạp, đua thuyền, điền kinh và bơi lội.

Cục TDTT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn để các VĐV nằm trong nhóm dự báo giành được huy chương, có thể tranh được HCV được tập huấn trong nước, quốc tế cũng như thi đấu nhiều giải quốc tế nhằm nâng cao chuyên môn. “Chúng tôi chỉ đạo các Trung tâm có VĐV đang tập huấn đảm bảo chế độ tốt nhất cho từng cá nhân đúng quy định”, ông Nguyễn Hồng Minh trao đổi thêm.

ASIAD 20 sẽ có 469 nội dung thi đấu của 43 môn thể thao chính thức gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.

Hiện tại, các quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 20 đã đăng ký danh sách sơ bộ với Ban tổ chức. Tuy nhiên, tới trước khi Đại hội khởi tranh, việc đăng ký chính thức sẽ phải thực hiện.

Cũng trong trao đổi của mình, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác kiểm tra, giám sát quá trình tập huấn tập luyện của đối với các đội tuyển thể thao quốc gia được Cục TDTT Việt Nam thực hiện kỹ lưỡng nhất để không xảy ra các vướng mắc.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết sẽ có chính sách mới về công việc đối với VĐV đạt HCV tại ASIAD. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Vào lúc này, một trong những sự khả quan là tinh thần tập luyện của HLV, VĐV Thể thao Việt Nam tích cực hơn sau khi các chính sách, chế độ mới của Nghị định 349/2025/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập huấn, thi đấu được áp dụng. Theo đó vào lúc này, 1 tấm HCV ASIAD sẽ có thưởng 280 triệu đồng, 1 HCB được thưởng 170 triệu đồng và 1 HCĐ sẽ nhận thưởng 110 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết tới đây chính sách mới sẽ được thực thi khi tất cả VĐV đạt HCV ASIAD có cơ hội được tuyển thẳng viên chức vào các cơ quan công lập nhà nước.

Ngày 18-6, Cục TDTT Việt Nam đã gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2026). Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã gởi lời chúc tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên báo chí ở lĩnh vực thể thao để cùng hướng tới công tác thông tin, truyền thông với ngành hiệu quả, kịp thời, chính xác nhất.

MINH CHIẾN