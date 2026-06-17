ASIAD 20 công bố lịch thi đấu chính thức 43 môn thể thao tới các quốc gia

Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã công bố lịch thi đấu chính thức 43 môn thể thao tới Ủy ban Olympic các quốc gia.

ASIAD 20 sẽ có những nội dung đầu tiên thi đấu từ ngày 10-9 tại Nhật Bản. Ảnh: OCA

Ngày 16-6, lịch thi đấu chính thức của ASIAD 20 đã được Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản và Hội đồng Olympic châu Á – OCA công bố.

Năm nay, ASIAD 20 đưa vào tranh tài 43 môn thể thao chính thức (71 phân môn). Trước đó, Đại hội đã công bố 41 môn thể thao nhưng kịp bổ sung thêm 2 môn gồm padel, teqball vào chương trình chính thức trong tháng 3-2026 để hoàn thiện danh sách 43 môn. ASIAD 20 sẽ có 469 nội dung thi đấu.

Theo chương trình, ASIAD 20 được tổ chức chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Lễ khai mạc diễn ra ngày 19-9. Tuy nhiên, Đại hội sẽ bắt đầu thi đấu những nội dung đầu tiên từ ngày 10-9. Trong đó, môn bóng chày là môn đấu sớm nhất, với nội dung khai cuộc ngày 10-9. Tiếp sau môn bóng chày, lần lượt các môn 5 môn phối hợp hiện đại (modern pentathlon), bóng chuyền, bóng đá, soft tennis, hockey, cricket có chương trình thi đấu trước khai mạc ASIAD 20.

Danh sách 43 môn thể thao của ASIAD 20 gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.

Ban tổ chức ASIAD 20 đã chính thức thực hiện Lễ đếm ngược 100 ngày trước khai mạc Đại hội tại Nhật Bản. Ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút 15.000 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham gia tranh tài ASIAD 20. Hội đồng Olympic châu Á – OCA và Ban tổ chức ASIAD 20 của Nhật Bản đã thông báo chương trình rước đuốc được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 22-8 tới 18-9. Ngọn đuốc của ASIAD 20 sẽ đi qua nhiều địa điểm của chủ nhà Nhật Bản với sự đồng hành của nhiều cá nhân tập thể trước khi về tới thành phố Nagoya (Nhật Bản).

MINH CHIẾN