Bóng chuyền nữ Việt Nam đã cảm nhận được sức ép của ASIAD 20

Từ kết quả thi đấu để thua trước đối thủ Hàn Quốc tại AVC Cup 2026, giới chuyên môn đã thấy rằng cuộc tranh tài sắp tới ở ASIAD 20 sẽ rất khó khăn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Từ AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thấy được thêm những đối thủ quan trọng của mình trong hành trình chuẩn bị ASIAD 20. Ảnh: AVC

Trước khi góp mặt AVC Cup 2026, mục tiêu hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là phấn đấu lọt vào chung kết để bảo vệ vị trí số 1 của mình. Dù vậy, người làm chuyên môn hiểu rằng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn một mục đích cụ thể hơn là nắm bắt các đối thủ nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20.

Ở đây, khi ASIAD 20 bắt đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc gần như chắc chắn là đối thủ mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp để bảo vệ vị trí hạng 4 của mình. Không riêng đội nữ Hàn Quốc, các đội như Đài Bắc Trung Hoa hay Kazakhstan cũng được dự báo những đối thủ đủ sức cạnh tranh top 4 ở ASIAD 20 nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải dè chừng.

Năm 2023, 4 đội đứng đầu tại Giải vô địch châu Á lần lượt là Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, 4 đội đã có vị trí tốt nhất lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam.

Trước AVC Cup 2026, các thống kê về những lần đối đầu gần nhất (năm 2023) đưa ra thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành 2 chiến thắng 3-2 trước đội nữ Hàn Quốc (tại ASIAD 19, tại giải vô địch châu Á). Sau 3 năm, mọi thứ đã thay đổi. Đội nữ Hàn Quốc đã và đang trở lại mạnh mẽ với dàn cầu thủ đạt phong độ tốt hơn. Trong khi đó, đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn giữ nguyên bộ khung lực lượng chủ chốt xuyên suốt 4 năm qua và ở đó trọng trách ghi điểm phụ thuộc vào phong độ của chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất lực lượng cũng như đảm bảo được tinh thần cao như từng thể hiện ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Còn 4 tháng nữa để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20. Kết quả tại AVC Cup 2026 là phản ánh thực tế về phong độ và khả năng chuyên môn mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam hiện tại. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ phải điều chỉnh trong chu kỳ tập luyện sau AVC Cup 2026.

AVC Cup 2026 là giải quốc tế đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên để chuẩn bị cho giải đấu này, 14 cầu thủ có quãng thời gian ngắn hội quân tập huấn cùng nhau.

Khi báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã cho biết mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội là giữ vị trí hạng 4 tại ASIAD 20. Trong sự chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng tranh tài ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 cơ hội góp mặt giải ở cấp độ châu Á là AVC Cup 2026 (bế mạc ngày 14-6) và Giải vô địch châu Á 2026 (từ 21-8 tới 30-8).

Ngoài ra, các giải đấu quốc tế như VTV Cup 2026, SEA V.League 2026 cũng là những cuộc kiểm tra chuyên môn để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn tuyển thủ phù hợp trước khi rút gọn danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào giải đấu quyết định ASIAD 20.

Cách đây 3 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ẩn số nên tạo được bất ngờ tại Giải vô địch châu Á và ASIAD 19. Chúng ta đã lọt vào bán kết 2 giải đấu trên và cùng đạt hạng 4. Sau 3 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm qua thi đấu quốc tế và không còn là ẩn số trước các đội bóng ở châu Á.

Từ AVC Cup 2026 đến Giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20, mỗi cấp độ đều có khoảng cách trình độ khác nhau. Tất cả các đội tuyển bóng chuyền nữ (trong đó có Việt Nam) dự 3 lượt giải này ở châu Á năm nay đều hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất. Chỉ tiêu thành tích đưa ra cũng là áp lực để tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành.

MINH CHIẾN