Lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ trao thưởng danh hiệu VĐV xuất sắc nhất châu lục

Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) sẽ tổ chức chương trình vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong 1 năm thi đấu.

Các cầu thủ bóng chuyền nam, nữ ở châu Á sẽ có cơ hội được vinh danh danh hiệu VĐV xuất sắc nhất nếu có thành tích chuyên môn cao nhất. Ảnh: AVC

Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã công bố kế hoạch lần đầu tiên tổ chức gala vinh danh các hạng mục dành cho lĩnh vực bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bãi biển của châu lục.

Dự kiến đêm gala vinh danh các hạng mục giải thưởng (AVC Gala 2026) diễn ra ngày 8-8 ở Bangkok (Thái Lan). Sự kiện năm nay được đánh giá là bước ngoặt của bóng chuyền châu Á nói riêng, cũng như sẽ ghi nhận những nỗ lực chuyên môn, thành tích của nhiều cá nhân VĐV, HLV, đội bóng, trọng tài về kết quả đã đạt được ở năm 2025 vừa qua.

AVC Gala 2026 sẽ có các giải thưởng gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất bóng chuyền trong nhà nam, nữ và bóng chuyền bãi biển nam, nữ; HLV xuất sắc nhất năm; Trọng tài xuất sắc nhất năm.

Người hâm mộ tại châu Á có thể tham gia bình chọn công khai các hạng mục được tổ chức từ ngày 8-6 tới 30-6. Ban tổ chức thông báo qua trang web chính thức của AVC Gala: avcgala.com. Tất cả HLV, cầu thủ, trọng tài bóng chuyền của toàn châu lục đều có cơ hội góp mặt đêm vinh danh.

Người hâm mộ sẽ có cơ hội quyết định người chiến thắng của các hạng mục năm nay từ bình chọn của mình. Với các hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất năm, Trọng tài xuất sắc nhất năm, người chiến thắng sẽ được xác định thông qua hệ thống bỏ phiếu (70% phiếu bầu của Ủy ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền châu Á, 30% phiếu bầu của công chúng).

Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng cho biết, ngoài việc bình chọn, Ban tổ chức khuyến khích người hâm mộ ủng hộ những cầu thủ, HLV, trọng tài được đề cử theo sự yêu mến của mình trên mạng xã hội và có thể chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách sử dụng hashtag #AVCGala2026 và gắn thẻ @avcvolley.

Việc bầu chọn của người hâm mộ sẽ kết thúc vào ngày 30-6. Chắc chắn, người hâm mộ bóng chuyền trên toàn châu Á sẽ tập theo theo dõi AVC Gala 2026 được tổ chức sắp tới.

MINH CHIẾN