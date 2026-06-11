Bóng chuyền

Lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ trao thưởng danh hiệu VĐV xuất sắc nhất châu lục

SGGPO

Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) sẽ tổ chức chương trình vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong 1 năm thi đấu.

Các cầu thủ bóng chuyền nam, nữ ở châu Á sẽ có cơ hội được vinh danh danh hiệu VĐV xuất sắc nhất nếu có thành tích chuyên môn cao nhất. Ảnh: AVC
Các cầu thủ bóng chuyền nam, nữ ở châu Á sẽ có cơ hội được vinh danh danh hiệu VĐV xuất sắc nhất nếu có thành tích chuyên môn cao nhất. Ảnh: AVC

Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã công bố kế hoạch lần đầu tiên tổ chức gala vinh danh các hạng mục dành cho lĩnh vực bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bãi biển của châu lục.

Dự kiến đêm gala vinh danh các hạng mục giải thưởng (AVC Gala 2026) diễn ra ngày 8-8 ở Bangkok (Thái Lan). Sự kiện năm nay được đánh giá là bước ngoặt của bóng chuyền châu Á nói riêng, cũng như sẽ ghi nhận những nỗ lực chuyên môn, thành tích của nhiều cá nhân VĐV, HLV, đội bóng, trọng tài về kết quả đã đạt được ở năm 2025 vừa qua.

AVC Gala 2026 sẽ có các giải thưởng gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất bóng chuyền trong nhà nam, nữ và bóng chuyền bãi biển nam, nữ; HLV xuất sắc nhất năm; Trọng tài xuất sắc nhất năm.

Người hâm mộ tại châu Á có thể tham gia bình chọn công khai các hạng mục được tổ chức từ ngày 8-6 tới 30-6. Ban tổ chức thông báo qua trang web chính thức của AVC Gala: avcgala.com. Tất cả HLV, cầu thủ, trọng tài bóng chuyền của toàn châu lục đều có cơ hội góp mặt đêm vinh danh.

Người hâm mộ sẽ có cơ hội quyết định người chiến thắng của các hạng mục năm nay từ bình chọn của mình. Với các hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất năm, Trọng tài xuất sắc nhất năm, người chiến thắng sẽ được xác định thông qua hệ thống bỏ phiếu (70% phiếu bầu của Ủy ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền châu Á, 30% phiếu bầu của công chúng).

Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng cho biết, ngoài việc bình chọn, Ban tổ chức khuyến khích người hâm mộ ủng hộ những cầu thủ, HLV, trọng tài được đề cử theo sự yêu mến của mình trên mạng xã hội và có thể chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách sử dụng hashtag #AVCGala2026 và gắn thẻ @avcvolley.

Việc bầu chọn của người hâm mộ sẽ kết thúc vào ngày 30-6. Chắc chắn, người hâm mộ bóng chuyền trên toàn châu Á sẽ tập theo theo dõi AVC Gala 2026 được tổ chức sắp tới.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền Việt Nam bóng chuyền châu Á AVC Liên đoàn bóng chuyền châu Á bóng chuyền trong nhà bóng chuyền bãi biển

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn