Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam chọn 14 cầu thủ chính thức

14 cầu thủ chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Bắc Ninh trước khi sang Thái Lan thi đấu.

Đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã có đủ 14 cầu thủ chính thức trước khi sang Thái Lan thi đấu. Ảnh: VFV

HLV Lê Thị Hiền và Ban huấn luyện đã rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và giải vô địch U18 châu Á 2026.

Các cầu thủ được lựa chọn gồm Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Nguyễn Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Yến Nhi (Hóa chất Đức Giang), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa), Lê Thị Hằng Binh chủng Thông tin). Trong đó, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo nhận vai trò đội trưởng

Toàn đội đã tập thể lực tại Tam Đảo (Phú Thọ) thời gian qua, sau đó trở lại tập luyện ở Bắc Ninh trong giai đoạn hiện tại. HLV Lê Thị Hiền đã tập trung 20 cầu thủ trong danh sách ban đầu. Sau quá trình tập huấn, 14 gương mặt phù hợp nhất được lựa chọn.

Cả 2 giải đấu quốc tế kể trên đều có ý nghĩa quan trọng cho các cầu thủ trẻ nữ U18 của Việt Nam. Đây là dịp để họ tìm cơ hội khẳng định chuyên môn trên đấu trường quốc tế.

Năm ngoái, bóng chuyền Việt Nam đã có đội tuyển nữ U21 tham dự giải vô địch U21 thế giới 2025. Trước đó vào năm 2024, chúng ta đã có đội nữ U20 tham dự giải vô địch U20 châu Á 2024. Như vậy trong 3 năm liên tiếp, cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã được cơ hội tiếp cận chuyên môn quốc tế để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Về tổng thể, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt là người xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn và đề xuất nhân sự để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam báo cáo Cục TDTT Việt Nam quyết định tập trung. Không loại trừ nếu cầu thủ nữ U18 Việt Nam đạt phong độ tốt trong 2 giải quốc tế sắp tranh tài, họ sẽ có cơ hội vào thành phần bổ sung tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong tháng 7.

HLV Lê Thị Hiền cho biết, tập thể đội nữ U18 Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 21-6. Đáng chú ý, chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ tiếp tục đồng hành với các cầu thủ trẻ sau khi kết thúc AVC Cup 2026 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN