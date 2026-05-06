Đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam chưa đủ quân số

Tới thời điểm này, đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vẫn đang tập luyện tại Bắc Ninh tuy nhiên lực lượng chưa trọn vẹn 20 gương mặt.

Cầu thủ Bùi Thị Ánh Thảo chưa kịp tập trung đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam do phải thi đấu cho đội bóng chủ quản Hà Nội. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam có danh sách tập huấn 20 tuyển thủ gồm Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Nguyễn Khánh Vân (Ngân hàng Công Thương), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Lê Bảo Nhi (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Bảo Ngọc (Quảng Ninh), Đỗ Hồng Phương (Quảng Ninh), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Dung Nhi (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Lưu Thị Thu Phương (Thanh Hóa), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu của SGGP, hiện tại một số gương mặt của đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam còn chương trình thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 do vậy chưa thể có mặt hội quân tại Bắc Ninh. Trước mắt, đội bóng mới có lực lượng 17 cầu thủ tập luyện. Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5 tại Tây Ninh.

Tuy nhiên, tới đây, đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục trả quân cho các đội bóng tham dự giải hạng A toàn quốc gia 2026 tranh tài ở Điện Biên từ ngày 16-5 tới 30-5.

Vì vậy, dự kiến sau khi Cúp VTV9-Bình Điền 2026 và giải hạng A toàn quốc 2026 kết thúc thì đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam mới đủ 20 tuyển thủ tập huấn cùng nhau. Năm nay, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã giao nhiệm vụ HLV trưởng đội U18 nữ Việt Nam cho HLV Lê Thị Hiền.

Đội bóng chuyền U18 nữ Việt Nam sẽ có nhiệm vụ tranh tài giải U18 nữ châu Á 2026 ở Thái Lan từ ngày 1 tới 7-7.

MINH CHIẾN