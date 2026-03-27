Lộ diện danh sách 20 gương mặt đội dự tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam

Hiện tại đội dự tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam chưa được thành lập, tuy nhiên, một số gương mặt đã được lộ diện.

Cầu thủ trẻ Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc có tên trong danh sách dự kiến tập huấn đội U18 nữ Việt Nam năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi thành lập đội dự tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gởi công văn đề xuất tới các đơn vị chủ quản để phối hợp cử VĐV tham gia tập huấn.

Trên danh sách đề xuất của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, lực lượng sơ bộ đội dự tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam có thể được tập huấn gồm Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Nguyễn Khánh Vân (Ngân hàng Công Thương), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Lê Bảo Nhi (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Bảo Ngọc (Quảng Ninh), Đỗ Hồng Phương (Quảng Ninh), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Dung Nhi (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Lưu Thị Thu Phương (Thanh Hóa), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa).

Danh sách trên sẽ được gởi tới Cục TDTT Việt Nam để rà soát lực lượng. Sau đó, quyết định thành lập chính thức ban hành thì đội U18 nữ Việt Nam mới được tập trung.

Đại diện Cục TDTT Việt Nam cho biết, chương trình tập huấn của đội dự tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam sẽ thực hiện tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Năm nay, chương trình tập huấn đội dự tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam được hướng đến làm nhiệm vụ tại giải U18 nữ châu Á 2026 tổ chức từ ngày 1 tới 7-7 ở Thái Lan. Vì vậy, chương trình tập huấn sẽ được thực hiện với sự tập trung tối đa để Ban huấn luyện làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trong danh sách 20 gương mặt nữ trẻ được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề xuất tập huấn, một số cầu thủ sẽ tham gia thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4 ở Đông Anh (Hà Nội). Vì thế, đây cũng là dịp để cầu thủ phát huy hết khả năng trước khi tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia.

MINH CHIẾN