Việt Nam đăng ký tham dự giải bóng chuyền U18 nữ châu Á 2026

Cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự giải U18 châu Á 2026. Ảnh: AVC

Tập trung cho lực lượng nữ trẻ

Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ tổ chức 2 giải ở cấp đội trẻ của châu lục năm nay là vô địch U18 nữ tại Thái Lan và vô địch U18 nam tại Bahrain. “Chúng tôi đã xem xét các khả năng về sự chuẩn bị. Lực lượng cầu thủ nữ trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự giải U18 nữ trẻ châu Á năm nay”, chia sẻ từ đại diện Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Nhiều khả năng, Việt Nam sẽ không tham dự giải vô địch U18 nam châu Á năm nay.

Trong 2 năm gần nhất là 2024 và 2025, bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam được 2 cơ hội thi đấu quan trọng là giải vô địch U20 châu Á 2024 và giải vô địch U21 thế giới. Với từng nhiệm vụ này, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho cầu thủ nữ trẻ từ đầu tư và thực hiện các mục tiêu thi đấu.

Từ giải vô địch U20 châu Á 2024 (đội nữ trẻ U20 Việt Nam đứng hạng 4), chúng ta đã có suất tham dự giải vô địch U21 thế giới 2025. Việc tham dự giải vô địch U21 thế giới 2025 ghi nhận lần đầu tiên một đội bóng chuyền trẻ cấp độ quốc gia của Việt Nam được thử sức chính thức trên sân chơi thế giới. Các cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ của Việt Nam đã nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn sau các giải đấu kể trên

Hiện tại, nhiều ý kiến chuyên môn kỳ vọng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đảm bảo song hành tập huấn đội tuyển bóng chuyền trẻ và đội tuyển quốc gia. Cầu thủ trẻ cần được thường xuyên tập huấn thay vì thời vụ, theo từng giải đấu cụ thể. Điều này từng được thấy là bóng chuyền Việt Nam (cấp độ trẻ quốc gia) không thường xuyên tập huấn trong nhiều năm trước vì thế VĐV trẻ mất những cơ hội phát triển cần thiết và bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam thiếu thành tích.

Sự kế cận cho các đàn chị

Cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ sẽ được tạo nhiều cơ hội thi đấu quốc tế. Ảnh: AVC

Giải bóng chuyền U18 nữ châu Á 2026 sẽ thi đấu từ ngày 1 tới 7-7 tại Thái Lan. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội chọn được lực lượng VĐV trẻ phù hợp thi đấu giải từ những giải trong nước.

Năm 2024, đội tuyển bóng chuyền trẻ U20 Việt Nam đã tham dự giải U20 châu Á với đội hình gồm Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Hồng, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thùy Linh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Vân Hà, Hà Kiều Vy, Phạm Khánh Lâm. Nhiều người họ hiện đã qua tuổi 20. Tuy nhiên từ giải trên, không ít tay đập đã trưởng thành, khẳng định được phong độ. Hai trường hợp gần nhất chính là phụ công Lê Như Anh và chủ công Bùi Thị Ánh Thảo qua việc đã giành suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Giới chuyên môn thấy rằng nếu được tạo cơ hội thi đấu quốc tế, cầu thủ nữ trẻ của Việt Nam đủ khả năng phát triển tốt.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xác định việc đảm bảo lực lượng VĐV trẻ tập huấn dài hơi sẽ được tính toán phù hợp. Lứa cầu thủ thành danh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bắt đầu có nhiều cầu thủ dần lớn tuổi. Do vậy, VĐV trẻ sẽ được thay thế là điều tất yếu.

Lần gần nhất bóng chuyền Việt Nam tham dự giải U18 châu Á là năm 2014. Sau 12 năm, chúng ta đánh dấu sự trở lại sân chơi trẻ của châu lục ở độ tuổi U18. Kế hoạch chuẩn bị chuyên môn vẫn được HLV trưởng bóng chuyền nữ - ông Nguyễn Tuấn Kiệt xây dựng để các đội bóng chuyền nữ quốc gia làm nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra.

MINH CHIẾN