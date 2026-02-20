Đội VTV Bình Điền Long An sẽ gặp đối thủ Thái Lan vào ngày 26-2

Trận đấu quyết định tranh tấm vé chính thức tham dự AVC Champions League 2026 của đội VTV Bình Điền Long An sẽ được tổ chức tại Thái Lan ngày 26-2.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An sẽ tập luyện ngắn ngày trong nước trước khi di chuyển sang Thái Lan thi đấu ở ngày 26-2. Ảnh: VTVBĐLA

Hội quân chuẩn bị tốt tinh thần

Thành viên đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An đã hội quân trở lại tập luyện chuyên môn từ ngày 20-2 (nhằm mùng 4 Tết).

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã xác định thời điểm chính thức diễn ra trận đấu tranh suất tham dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2026 (AVC Champions League 2026) của khu vực Đông Nam Á bắt đầu lúc 17 giờ ngày 26-2. Cuộc đấu sẽ diễn ra giữa VTV Bình Điền Long An và Supreme Tip Chonburi-E.Tech (Thái Lan).

Trước đó, các đội bóng thường được Liên đoàn bóng chuyền châu Á trao suất chính thức tham dự giải nếu đăng ký góp mặt. Dù vậy từ năm 2026, thể thức tham dự đã thay đổi. Các đội bóng của từng khu vực phải thi đấu vòng loại tranh vé chính thức.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An giữ tinh thần tốt lúc này. Ảnh: VTVBĐLA

Ngay khi hội quân, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa khẩn trương tập luyện để hướng tới đảm bảo chuyên môn tốt nhất. Về cơ bản, đội bóng vẫn giữ được bộ khung lực lượng đã thi đấu cùng nhau nhiều năm qua. Trong đó, các gương mặt là tuyển thủ quốc gia của VTV Bình Điền Long An gồm Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Nguyễn Thị Trà My hay Đặng Thị Kim Thanh giữ tinh thần tốt chuẩn bị chuyên môn. HLV Ngọc Hoa và các cầu thủ có 4 ngày tập luyện với cường độ cao, sau đó sẽ lên đường sang Thái Lan ngày 24-2. Dự kiến tại Thái Lan, đội bóng tiếp tục thực hiện 2 buổi tập chính thức để sẵn sàng thi đấu.

Quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội

HLV trưởng Ngọc Hoa tin tưởng cầu thủ của mình sẽ thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: VTVBĐLA

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra, đội bóng cũng giữ ngôi á quân AVC Champions League 2025. Lãnh đạo đội bóng đã khẳng định ở bất cứ hoàn cảnh nào, tập thể đội đều quyết tâm thi đấu ở nước ngoài để đảm bảo kết quả tốt nhất. “Chúng tôi luôn tin tưởng quyết tâm thi đấu của các cầu thủ. Chúng tôi và đối thủ Thái Lan sẽ phải tranh tấm vé quyết định dự giải, mỗi bên có cơ hội của mình. Tất cả đều phải tập trung cho trận đấu này”.

Do đội VTV Bình Điền Long An đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng hướng đến vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026, vì vậy Ban huấn luyện chưa thể kịp bổ sung lực lượng ngoại binh. Như vậy, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Thái Lan với các cầu thủ nội binh của mình.

Với lịch thi đấu này, đội VTV Bình Điền Long An là đại diện đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam thi đấu tại nước ngoài trong năm mới 2026. “Đội bóng luôn ý thức hình ảnh thể thao Việt Nam và bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Do vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tranh tài với sự quyết tâm cao nhất”, đại diện Ban huấn luyện trao đổi thêm.

Dự kiến trận đấu sẽ tổ chức tại nhà thi đấu MCC Hall tại Bangkok (Thái Lan). Đây là nơi từng tổ chức môn bóng chuyền trong nhà của SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN