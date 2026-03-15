Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tìm giải pháp làm kinh tế thể thao từ giải vô địch quốc gia

Phát triển kinh tế thể thao từ giải đấu tại Việt Nam đã và đang là điều được nhiều Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao thực hiện…

Cầu thủ ngoại binh là một trong những nhân tố giúp giải bóng chuyền quốc gia ở Việt Nam được chú ý hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chuẩn bị khởi tranh vào tháng 4. Năm nay, mùa giải mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Trong đó, nhà tổ chức xác định giải đấu là dịp hoàn thiện phương thức tổ chức nhằm giữ sự ổn định hệ thống rồi vận hành trong các năm tiếp theo.

Nhìn vào thực tế, không ít ý kiến chuyên môn từng đặt ra câu hỏi rằng giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Việt Nam có chất lượng tốt hay không? Đồng thời, giải đấu đã mang lại được những hiệu quả kinh tế nào khi tổ chức định kỳ thường niên từng năm.

Từ năm 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia rút gọn còn 16 đội tham dự (8 nam, 8 nữ) và từng vòng được tranh tài theo thể thức đấu vòng tròn 1 lượt.

Khi đưa ra những ý kiến ở góc nhìn của mình tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2023, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về cơ hội có thể phát triển tốt kinh tế thể thao trong bóng chuyền, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng bày tỏ: “Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có rất nhiều giải pháp như giảm số lượng đội, cho chuyển nhượng VĐV ngoại để tăng sự hấp dẫn. Thực tế trong bóng chuyền, tại giải đấu cao nhất, chỉ có 10-20% các đội bóng thuộc doanh nghiệp, còn lại các đội bóng vẫn thuộc kinh phí của nhà nước, ngoài ra có thêm nhà tài trợ.

Liên đoàn đang từng bước thay đổi thể thức thi đấu để tính cạnh tranh cao hơn để vòng đấu nào, trận đấu nào cũng quan trọng với các đội. Sự đảm bảo tính công bằng cho đội bóng tham dự được đề cao. Để phục vụ khán giả, chúng tôi tính toán thời gian thi đấu phù hợp giúp người xem tới cổ vũ trực tiếp cũng như theo dõi qua truyền hình hay internet…”.

Nâng chất lượng giải đấu và định vị được vị trí của giải bóng chuyền vô địch quốc gia trên bản đồ thể thao Việt Nam vẫn là cách thức giúp Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm tốt hơn bài toán phát triển kinh tế thể thao.

Hiện lúc này, các điểm nổi bật được thấy rõ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia là các trận đấu được truyền hình trực tiếp và có nhà tài trợ chính cùng đồng hành.

Năm nay sẽ là mùa giải thứ 5, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép cầu thủ ngoại (ngoại binh) được trở lại thi đấu tại giải vô địch quốc gia kể từ khi mở cửa trở lại năm 2022. Tại năm 2022 khi ngoại binh nam, nữ được ra sân, tất cả đội bóng và người hâm mộ đón nhận hồ hởi. Khán giả được cơ hội xem cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Việt Nam nên đến nhà thi đấu nhiều hơn. Tỉ lệ người xem trực tiếp các trận đấu thông qua các nền tảng mạng xã hội và trên truyền hình chính thống của giải đấu đã gia tăng rõ rệt. Chính những chỉ số này là thước đo quan trọng để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng các đơn vị truyền thông đặt ra khi kêu gọi tài trợ, tạo nguồn thu cho giải đấu.

“Thông qua môi trường những giải đấu chuyên nghiệp, sản phẩm hàng hóa của các chủ doanh nghiệp (các câu lạc bộ) chính là chất lượng các trận đấu, các sản phẩm dịch vụ cung cấp ra thị trường cho người hâm mộ thưởng thức. Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp chỉ có thể thu được lợi nhuận và tồn tại, phát triển được nếu tham gia thi đấu trong hệ thống thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Về phía nhà quản lý, họ phải không ngừng thay đổi, làm mới điều lệ thi đấu giúp tăng tính hấp dẫn, tăng số lượng các trận đấu đỉnh cao sẽ quảng bá rộng hơn, cũng như tạo thêm các giá trị kinh tế trong việc khai thác các dịch vụ đi kèm”, ông Lê Trí Trường cũng đưa quan điểm.

Nâng cao chuyên môn của giải là điều kiện sống còn để giải bài toán kinh tế thể thao trong bóng chuyền. Ảnh: VFV

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Việt Nam đã xuất hiện những cầu thủ có trình độ, có tên tuổi ở quốc tế đến tham dự (có thể kể tới Kubiak, Irina Voronkova, Garrett Muagututia, Helena Grozer, Roni Jones-Perry, Yeliz Başa…). Điều đó giúp giải đấu của Việt Nam xây dựng được thương hiệu của mình.

Hàng năm, bộ phận vận động tài trợ, makerting Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ đều thống kê số liệu hoạt động. Từ đó, công tác tổ chức giải đấu sẽ được hoàn thiện tốt nhất và thu hút thêm nguồn lực.

MINH CHIẾN