Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ họp kỹ thuật trước thi đấu AVC Cup 2026 vào ngày 5-6

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Philippines để tham dự AVC Cup 2026 và sẽ họp phiên kỹ thuật trước thi đấu chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Philippines. Ảnh: VFV

Ngày 4-6, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Philippines. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết cầu thủ và thành viên đội bóng đã được bố trí ở tại khách sạn của Ban tổ chức và được tiếp đón nồng hậu. Ban huấn luyện cũng cho biết, khu khách sạn lưu trú của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến sân thi đấu có khoảng cách gần, do vậy cầu thủ sẽ không gặp nhiều ảnh hưởng về vấn đề đi lại.

AVC Cup 2026 sẽ tranh tài từ ngày 6-6 tới 14-6. Vào ngày 5-6, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật trước thi đấu. Đây là cuộc họp để các đội bóng xác định danh sách, số áo chính thức của 14 cầu thủ ở giải đấu.

Tại AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký 14 cầu thủ gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. Trong đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đảm trách vai trò đội trưởng.

Theo bốc thăm giải AVC Cup 2026, Bảng A có các đội Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Australia, Uzbekistan. Bảng B gồm: Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hongkong (Trung Quốc), Lebanon. Theo quy định sau các trận vòng bảng, 2 đội đứng đầu của mỗi bảng sẽ có suất tham dự bán kết để tranh suất vào chung kết giải năm nay.

Ở giải lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với vai trò là đương kim vô địch.

MINH CHIẾN