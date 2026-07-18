Bóng chuyền

Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 18-7

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết quan trọng trước đối thủ mạnh hàng đầu khu vực là Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung tìm cơ hội để đạt kết quả tốt tại bán kết SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung tìm cơ hội để đạt kết quả tốt tại bán kết SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Hôm nay 18-7 tại Philippines, tâm điểm sẽ là 2 trận bán kết của chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi trận bán kết giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Indonesia vào lúc 19 giờ hôm nay.

Dù lạc quan tin vào cơ hội giành kết quả tốt, tuy nhiên, tất cả hiểu rằng chúng ta vẫn rất dè chừng đội Indonesia. Lúc này, Indonesia đang là đội bóng có phong độ cao. Họ đã giành chiến thắng tại AVC Cup 2026 cách đây chưa lâu nên tiếp tục hướng đến mục tiêu giành ngôi vô địch ở SEA V.Cup 2026 tại Philippines.

Trong đội hình của Indonesia, 3 mũi đánh nguy hiểm nhất vẫn đang là chủ công Boy, Farhan và đối chuyền Rama. Vì vậy, hàng chắn của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung phòng thủ để tìm cơ hội hạn chế sức mạnh của những tay đập này.

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là vào chung kết chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Do đó, ưu tiên hàng đầu sẽ phải là vượt qua được đối thủ Indonesia. Diễn biến trên sân sẽ quyết định kết quả chung cuộc trong tối ngày 18-7.

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đấu giữa đội tuyển nam Thái Lan và Campuchia. Đội nam Thái Lan đang sở hữu nhiều tay đập thi đấu ổn định và trên hết từng cầu thủ hiểu lối chơi của nhau qua quá trình cùng thi đấu. Dù vậy, đội nam Campuchia cũng có những nhân tố đủ khả năng tạo bất ngờ. Trận bán kết sẽ diễn ra lúc 15 giờ.

Cũng trong ngày thi đấu, chủ nhà Philippines gặp Myanmar tại trận tranh hạng 5 được diễn ra lúc 12 giờ.

Lịch thi đấu ngày 18-7:

12h00: Philippines – Myanmar (tranh hạng 5)

15h00: Thái Lan – Campuchia (Bán kết 1)

19h00: Indonesia – Việt Nam (Bán kết 2)

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MINH CHIẾN

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