Bóng chuyền

Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 16-7

SGGPO

Lượt trận thứ 2 của vòng bảng chặng thứ nhất nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 tiếp tục diễn ra ở thành phố Candon (Philippines).

Đội nam Thái Lan tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 trong ngày 16-7. Ảnh: SAVA
Đội nam Thái Lan tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 trong ngày 16-7. Ảnh: SAVA

Hôm nay 16-7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa thi đấu lượt trận thứ 2 tại vòng bảng của Bảng B. Tuy nhiên, bảng đấu này sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc so tài được giới chuyên môn chú ý là Thái Lan gặp Myanmar.

Đội nam Thái Lan đang thể hiện ưu thế chuyên môn và phong độ cao khi có chiến thắng 3-1 trước đội Việt Nam tại lượt đầu tiên.

Nếu giành thêm chiến thắng trước Myanmar, đội nam Thái Lan chắc chắn có ngôi đầu Bảng B và giành suất vào bán kết. Trận đấu với đội Myanmar là trận cuối ở vòng bảng của Thái Lan. Chiều ngược lại, đội Myanmar lần đầu tiên dự SEA V.Cup nên sẽ tập trung thi đấu với nỗ lực cao nhất. Người hâm mộ vẫn chờ đợi bất ngờ có thể xảy ra ở trận đấu này. Cuộc so tài sẽ diễn ra lúc 13 giờ, theo giờ Việt Nam.

Cùng trong ngày, đội nam Indonesia sẽ xuất trận gặp đội Campuchia. Trận đấu được tổ chức lúc 16 giờ 30.

Hiện tại, đội Indonesia đang là ứng cử viên vô địch của chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Đội bóng này đang có phong độ cao khi vừa giành ngôi vô địch AVC Cup 2026 nên quyết tâm chinh phục SEA V.Cup 2026. Dù vậy, Campuchia đang thể hiện được phong độ tốt khi bất ngờ thắng đội chủ nhà Philippines 3-2 tại ngày khai mạc giải. Tất cả các trận đấu đều được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Ban tổ chức.

Lịch thi đấu ngày 16-7:

13h00: Thái Lan – Myanmar (Bảng B)

16h30: Indonesia – Campuchia (Bảng A)

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MINH CHIẾN

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